【自由副刊】 翁禎翊／寬容

◎翁禎翊

每天這麼多詐騙案件，我坐在法庭上，到目前為止，看過兩個被害人和我說：我不需要被告賠償，我願意無條件原諒。

這種狀況實在太不尋常了。我當然沒有仔細計算過，但能夠如此雲淡風輕的被害人，若不是萬中選一，肯定也是幾千分之一的比率。

兩位裡面，其中一位是竹科工程師，年紀和我相仿，受騙金額五萬塊上下。我忍不住追問他，「不好意思，方便詢問一下，不需要賠償的原因是什麼呢？不想回答的話也沒關係。」

工程師倒也很乾脆，直接脫口：「我知道錢應該拿不回來了啦。所以就算了。我只是想來看看被告長什麼樣。」

我點點頭，同時回去翻了翻他的報案筆錄，學歷是碩士畢業，戶籍地留了一個竹北高鐵特區的地址。這是所有詐騙案件的被告所難企及的人生。絕大多數願意誠懇認罪，然後努力想盡辦法籌錢或分期賠償的被告，都只是被詐騙集團利用的人頭戶。而淪為人頭戶，大抵也就是從未婚懷孕缺錢、單親家庭缺錢、家中遭逢變故缺錢……所開始。

工程師的寬容雖然讓人意外，但並非不能理解。真正超乎我認知的寬容，是由另外一位海巡士官帶來。二十一、二十二歲的年紀，離開營區還來不及換下制服，就趕來法院開庭。還沒談到賠償的問題，只是初步問他對案子有什麼意見，他就自己表明：「我能夠體諒被告的狀況，所以不用賠償。」語氣堅定、眼神懇切。彷彿他特地休假到庭，就是為了當面說出這樣一句話。

海巡士官被騙的金額約莫也是五萬。可是五萬塊對園區工程師，還有對年紀輕輕、高中畢業就簽下志願役的他來說，輕重分量明顯不同。

被告是一位大學生，獨自照顧肢體重度身心障礙的父親。此時此刻他低下頭，不敢直視坐在法庭另外一側的士官。

寬容分明應該是一種能力，但有人硬是把它當成一種選擇。穿著法袍的我沒再多說什麼。可是如果有神的話，請你一定要保佑這樣的人，一輩子平安健康。●

