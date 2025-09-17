【家庭plus．生活停看聽】曬娃包 統統帶上街

泰國街頭，一名女子把娃娃裝進透明包和專屬透明盒，掛在包包上。（資料照，法新社）

文／李珞玟

現在走在路上，可以看到許多人包包上掛著一堆娃娃、公仔、偶像小卡，因為想帶這些心愛的寶貝出門，順便與人分享，又怕它們遭受風吹日曬雨淋，因此放入透明的小包，掛在隨身攜帶的包包上，一切再合理不過。

當喜歡的寶貝有各種款式，想讓寶貝展現千姿百態、吸引有眼識貨的同好，不妨多帶幾隻、多掛幾個透明包，或入手有透明隔層的背包、可扭出娃娃的扭蛋包，甚至穿上有透明口袋的衣服、全透明羽絨外套，一次叮鈴噹啷帶十幾個寶貝出門⋯⋯再合理不過了。

請繼續往下閱讀...

這種透明包源自日本宅文化的「痛包」（痛バッグ、痛バ），是支持偶像、作品的一種做法，現又稱「娃包」、「曬娃包」。日文「痛」一字有令人汗顏、不忍卒睹的意思，但隨著曬娃族群從宅文化圈擴大，許多生活家居品牌紛紛推出便宜實惠的透明包，「痛」所代表的羞恥感似乎有所下降，轉換為「曬」的自豪感。

現正當紅的吉伊卡哇、Pop Mart、三麗鷗系列等知名IP的娃娃多為限量生產，甚至以盲盒的形式販售，因此收藏講求緣分，擁有限定款或特殊款，更是收藏實力的展現，「懂的都懂。」在茫茫人海之中，發現有人同樣珍惜、呵護自己所愛的事物，即使遙遙相望，也能找到共鳴與歸屬感。

出門帶包乃天經地義，有些人手機、錢包、鑰匙抓齊了就走，有些人要從頭到腳搭配一番。做為外出不可少的配件，包包常成為全身穿搭的亮點，是展現個人喜好與品味的重要載體。透明包創造了移動展示空間，其實只要是自己珍視、想帶出門的東西，都能放進去。有人不喜歡絨毛娃娃，便放入珍藏的模型，隨心情變換。有人放入花朵，因為是收到的珍貴禮物。也有人放入神明公仔，變成移動式廟宇，方便隨時祈求保平安。

身為東西能不帶就不帶的精簡派，我每次在路上看到有人揹好幾個娃娃，像扛著行動娃娃屋，都看得津津有味，也十分佩服，畢竟需要不少愛，才能完成這項體力活呀！

