【家庭plus．一人一故事】童年創傷 也能開出鮮花

童年創傷是一種不太被提到的傷疤，躲在內心暗處。多數人想起它，會貼上負面標籤，覺得童年傷疤是一種恥辱，要像兒時哈利波特的姨丈，把哈利波特藏在樓梯間。

我也有種種童年創傷，比如，明明我英文考滿分，爸爸總是嘲笑我的數學成績。在每科都要拚分數的聯考時代，想我們這一代的人，多多少少在求學歲月留下烙印。

但有一種童年創傷，卻可以昇華為成長的維他命。像出身台南的剪紙藝術家和導演楊士毅，成名後，不吝於分享他傷痕累累的童年。

小時候，他生長在賭館和毒品充斥的環境，爸爸是標準的賭徒，他常常被賭徒當做出氣筒打，話說不清楚、動作慢一點，得到的就是皮肉痛。楊士毅說，他從小學會在幾秒內把話講清楚，讓聽話的人得到印象，有助於他日後的表達。這樣回想，或許當年我爸爸的嘲笑，逼我去補數學，還讓我對幾個數學基本公式和統計有點基本概念。我相信，每個人至少可以從童年創傷中學到一些東西。

有一種童年創傷的學習是反向的：「我以後不要成為那樣的人」、「我不要給下一代那樣的環境」。黑暗的歲月，楊士毅的媽媽跟他說：「你現在知道賭館和毒品長什麼樣子，以後你就可以轉變。」媽媽要他相信，他能夠選擇。

我喜歡松本清張的推理小說《砂之器》，音樂家雖殺了義父，不想被發現流浪的童年，但他的作品卻來自流浪的見聞。家庭的牽絆就如〈砂之器〉歌詞中所言，如「因果的樞紐」，決定了每個人的人生走向。面對「家庭」這個無法抵抗的宿命，我喜歡作家楊索的第一本散文《我那賭徒阿爸》，藉著書寫家族傷痛，重新去尋找「惡之幸福」後面的愛。我相信許多台灣作家的作品可以這樣被歸類。如泰戈爾《漂鳥集》中的詩句：「土地被屈辱，卻報以鮮花。」台灣的孩子在考試、分數、競爭、孤單和不快樂的童年所種下來的苦，希望能長出遍地鮮花。

我得到的鮮花，是在報社當記者的年代，媽媽跟我說：「你們那份報紙，在我們這裡早上只賣出一份，你爸爸每天都會買一份，剪下你的作品。」

