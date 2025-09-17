自由電子報
晴時多雲

藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．生活大補帖】透過栽種 得到新體驗

2025/09/17 05:30

圖／王孟婷圖／王孟婷

文／劉韋廷

去年接手父親的頂樓農園，開始學習種植。他老人家心心念念菜葉順利長大，是他生前興趣寄託。

我從一介書生，變成每日園丁，施肥澆水、修剪摘心，好多功課得學，把照顧菜苗當做寫論文一般。從剛開始鬆土、鋪底肥、定向挖土，乃至梳葉，都跟寫作極為類似，找好題材訂目標，蒐集材料爬梳論證，章節安排分明，最後才能開花結果。

原本我以為種植非常困難，隔行如隔山，後來我發現只要用心，在失敗中不斷精進，了解植物特性，順應節氣，冬菜夏瓜，都是一門學問。剛過立夏，我在春天栽花蒲，幾週後悄然授粉成果，祕密地躲藏葉子身後，安心長大，直到被發現，當下覺得辛苦終有代價。然而瓜類特性就是趁新鮮摘，如果讓它愈長愈碩大，內部種子增多，就會不好吃。因此，採收時機是訓練捨得，見好就收。

我記得父親說過「竹竿倒下來要接」，意思是將前人智慧傳承，透過實際行動，在生活體會。我從種植看到父親身影細心教導，手把手傳遞給我關於生命如何延續，瓜瓞綿綿。這種體會是現今數位科技無法取代，透過栽種，就像書寫，找到存在價值，活出意義來。

