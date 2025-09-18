自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】第1屆台灣國際兒少書展台中揭幕 李遠大展童心開箱烏日會場

2025/09/18 05:30

第1屆台灣國際兒少書展於今日起至21日在台中國際展覽館舉辦。（記者黃旭磊攝）第1屆台灣國際兒少書展於今日起至21日在台中國際展覽館舉辦。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕2025第1屆台灣國際兒少書展將於今（18）日至21日在烏日台中國際展覽館舉行，文化部長李遠、台中市文化局長陳佳君及義大利辦事處代表龍博文（Marco Lombardi），率先為學童開箱烏日會場。李遠像小孩一樣，自告奮勇搶先體驗溜滑梯，還騎旋轉木馬感受童趣，強調國際兒少書展將是繼台北國際書展（TiBE）後，每年兩大書展之一，若成功吸引人潮，每年都要在台中舉辦。

文化部與台中市府攜手合作首屆台灣國際兒少書展，今天起在烏日台中國際展覽館展至21日，會場有台中主題城市館「從林開始：書頁裡的奇幻旅程」，以及義大利主題國館等數十個展區，李遠、龍博文、文化部政次李靜慧、文化內容策進院院長王敏惠等人上台為書展揭幕。

李遠率先為學童及家長開箱會場，自告奮勇向導覽人員說：「我要溜滑梯。」還坐上白色旋轉木馬繞圈，並至公民書區、台灣漫畫館、繪本故事館參觀。

李遠說，過去曾辭掉工作，用10年時間專心在家寫親子散文及繪本，去年就任文化部長時，就把「兒少優先」列為核心政策，陸續舉辦繪本學校、繪本獎及青漫獎，並期待兒少書展成為台灣每年兩大書展之一。

文化部表示，本屆書展共吸引14國作家、插畫家、版權人、出版專業人士一起推廣閱讀，127家參展單位預計舉辦超過200場講座、手作活動及工作坊，為學童點起閱讀亮光。

台中市文化局說，台中主題城市館以「台中大百科」為核心理念，規畫5大單元，包括「台中選書×書頁裡的奇幻旅程」互動裝置、「信仰文化」、「人文故事」、「水文與生態」以及「時光風景」，上百本精選書籍透過互動設計，引領觀眾看見台中歷史脈絡與文化魅力。

