藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】人間國寶傳統瓦作司阜傅明光辭世 享壽86歲

2025/09/18 05:30

傅明光今年7月甫獲頒行政院文化獎，圖為傅明光（右）從行政院長卓榮泰手中接下獎章及證書。（資料照，記者陳奕全攝）傅明光今年7月甫獲頒行政院文化獎，圖為傅明光（右）從行政院長卓榮泰手中接下獎章及證書。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者凌美雪、廖雪茹／綜合報導〕今年甫獲第44屆行政院文化獎的重要文化資產「土水修造技術（瓦作）」保存者傅明光，驚傳16日辭世，享壽86歲。文化部長李遠昨（17）日趕赴新竹，在新竹縣長楊文科等人陪同下，親向家屬表達深切哀悼與不捨。李遠表示，傅明光終身奉獻台灣傳統建築修復，無私無悔貢獻良多，文化部將呈請總統明令褒揚。

傅明光司阜自2000年起投身文資修復工程，包括北埔慈天宮、姜氏家廟、金廣福公館等。（資料照，記者廖雪茹攝）傅明光司阜自2000年起投身文資修復工程，包括北埔慈天宮、姜氏家廟、金廣福公館等。（資料照，記者廖雪茹攝）

傅明光1940年生，16歲拜師學藝，20歲正式出師，執業超過一甲子，投身客家伙房、廟宇及古蹟修繕，從做磚、砌牆、棟桁、彩繪到黏瓦，被譽為「客家傳統建築的真人教科書」以及「屋頂上的農夫」，並積極參與新竹縣多處古蹟修復工程，包括國定古蹟金廣福公館、新竹縣定古蹟姜氏家廟、慈天宮、新埔劉家祠等；2016年獲文化部授證為「重要土水修造技術（瓦作）保存者」；2022年獲頒客家委員會「客家事務專業獎章」一等獎章。

在今年7月行政院文化獎頒獎典禮上，傅明光致詞時特別感謝他的徒弟願意進入古蹟修復保存這寂寞又辛苦的行業，他並決定要成立「全國傳統匠師工會」，照顧全體匠師，讓傳統建築技術傳承下去。也因這些話，讓李遠對於傅明光的驟逝，「內心深處覺得非常哀傷。」

李遠強調，文化部除會持續完成記錄傅明光技法、工具的教學工具書與紀錄片出版外，也會全力支持並協助完成傅明光所提成立「全國傳統匠師產業工會」的心願，繼續傳承傅明光司阜對於文化資產保存維護的精神。

