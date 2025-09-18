自由電子報
【藝術文化】「捷克秋日、相遇台南」系列活動 首波展覽南美館登場

2025/09/18 05:30

「捷克秋日、相遇台南」將於9至10月陸續在南美館、台文館等地展開系列活動。（捷克中心臺北提供）「捷克秋日、相遇台南」將於9至10月陸續在南美館、台文館等地展開系列活動。（捷克中心臺北提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由捷克經濟文化辦事處、捷克中心台北及捷克觀光局共同主辦的「捷克秋日、相遇台南」系列活動，9月起至10月在台南登場，串聯展覽、電影、音樂、文學與市集，打造「捷克文化亞洲舞台」。首波活動「CZECH IN｜捷克玻璃工藝創新展」將於9月20日在台南市美術館1館揭幕，展至10月19日；10月接續在國立成功大學、台文館與台南市區陸續展開第2波系列活動。

「捷克玻璃工藝創新展」由捷克玻璃與珠寶博物館首席策展人Petr Nový策畫，並將於開幕日親自導覽，展覽以「起源」與「新時代」兩單元梳理自古至今的玻璃工藝脈絡，呈現波西米亞水晶與當代設計的技術演進與國際影響。該展2022年以捷克歐盟主席國文化巡展啟動，先後巡迴西班牙、波蘭、保加利亞與斯洛伐克，此次抵台也為南台灣引入重量級工藝展。

此外，為響應「2025全國古蹟日」，南美館1館於20日、21日晚間將化身古蹟電影院，放映2部奧斯卡最佳外語片，分別是20日《遊子》、21日《嚴密監視的列車》，帶領觀眾從經典影史文本理解捷克社會與文化。當晚並將舉辦「Cubic Party」，邀請布拉格Lunchmeat Festival創辦人兼總監Jiří Novák（DJ Kredenc）演出，結合實驗電音與視覺設計，展現歐洲當代聲光美學。

