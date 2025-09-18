【藝術文化】呂紹嘉領軍 NSO新樂季啟動

左起知名小提琴家林品任、維多利亞．穆洛娃、NSO榮譽指揮呂紹嘉，一起宣告NSO新樂季啟動（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕NSO國家交響樂團新樂季啟動，開季音樂會將由NSO 榮譽指揮呂紹嘉（圖右）率團連演2場。其中，明（19）日邀請到曾就讀莫斯科音樂學院的知名小提琴家維多利亞．穆洛娃（Viktoria Mullova）（圖中），共同呈獻西貝流士的《D小調小提琴協奏曲》。穆洛娃於1982年贏得柴科夫斯基小提琴比賽金牌後，於1983年戲劇性地叛逃到西方，之後便活躍於各大國際音樂節。

穆洛娃說，還在蘇聯時，演奏和比賽的機會極為有限，「比賽意味著唯一能奔向自由的機會。」她說，那是一種無比壓迫的經驗，「但我也體會到，恐懼是無法孕育出好音樂的，正因如此，自由才顯得彌足珍貴。」

9月27日則邀請台灣知名小提琴家林品任（圖左）重返NSO，演出蕭斯塔科維契《第1號小提琴協奏曲》。在昨（17）日的開季記者會上，林品任特別帶了許多自己收藏的穆洛娃CD請她簽名，林品任說，「我成長於自由的台灣，無法完全體會在專制體制下生活的壓迫，但我能從大師們的音樂中聽到那份深刻的情感。這對我而言，是非常珍貴的啟發。」

