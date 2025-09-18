自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊․極短篇】 馬壁瑩／網

2025/09/18 05:30

◎馬壁瑩◎馬壁瑩

◎馬壁瑩

夏末的風悶熱而黏膩。萊斯蹲在地上，雙手抱著小腿，輕撫烙在腿上發熱的紅腫，靜靜看著被蜘蛛網纏住、懸在半空的小飛蛾。那幾下急促、不規律的顫動，讓萊斯確定，牠還活著。黑褐色的蜘蛛正從網邊，緩緩爬來。小飛蛾彷彿察覺到危險迫近，加劇掙扎，蜘蛛網隨之抖動。

萊斯想起阿澄。那個身材瘦小，肩膀總是蜷縮著，制服永遠不合身的阿澄。有天老師翻書時動作太急，教科書「啪」地一聲落在地上。萊斯看到鄰座的阿澄肩膀猛地一縮。「你還好嗎？」萊斯問阿澄，阿澄別過頭。

還有那次體育課，全班在操場練習傳球。球飛向阿澄時，有人大喊：「去死吧！」阿澄被數顆球同時砸中，踉蹌後退了幾步。大家笑起來，球被人撿回，在嬉笑聲中繼續傳遞。阿澄揉了揉肩，低頭回到隊伍末端。萊斯忍不住跑去告訴老師。老師說，男孩之間打鬧很正常，別擔心。老師把萊斯帶到大家面前，告訴大家萊斯剛剛看到什麼，提醒今年是小學最後一年，要把握和同學相處的時光，因為長大後你們會發現，單純的友誼其實很難得。後來，體育課被球砸的，換成了萊斯。

蜘蛛愈來愈靠近，小飛蛾用盡全力振動雙翼。萊斯正要伸手撥蜘蛛網，卻瞥見腳邊帆布書包上壓著幾枚清晰鞋印。萊斯心想，要趕緊在媽媽回家前擦乾淨。蜘蛛在小飛蛾旁停下，小飛蛾像斷了電般，晾在網上，再也不動。夏末的風悶熱而黏膩，吸入的空氣都堵在鼻腔。萊斯摸了摸小腿，擦擦鼻子，慢慢站起來，轉身往家裡走。●

