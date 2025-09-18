自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．說故事時間到囉】救救北極熊吧

2025/09/18 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／黃文綺

秋分將屆，近午仍有36度高溫，那隨身能噴霧氣的小風扇，一點也起不了作用，忍不住想起月前收到來自北極的明信片，畫面上有北極的幻境，更特別的是那有北極熊圖案的警示牌和郵戳，想像自己身處其中，遠望著全身雪白的北極熊，彷彿有了涼意。

寄明信片的朋友分享，北極的冰川近年大幅融化，北極熊蹤跡變少，這都和地球暖化相關。看著明信片上的北極熊，憶起《雪地裡的奇蹟》（小天下出版）故事裡，餓肚子無法哺乳的母熊，不得不離開小寶寶去捕獵，在暴風雪中，巧遇頭一回單獨在冰層上釣魚的小女孩，在風暴中保護了女孩的安全，女孩以自己釣的魚餵飽母熊。

初次看繪本時，被畫面裡母熊在風雪中，用身體成為女孩的堡壘而感動，女孩也察覺母熊的需要，願意把好不容易從冰層下釣的魚，做為愛的回饋。再細翻書頁，讀著「這個冬天，冰原一片空蕩蕩」，好多天沒吃東西，但有兩隻小熊寶寶等著喝奶，母熊拖著發抖變瘦弱的身體，走在漫無邊際的雪地中的一頁頁，我突然明白作者透過這個暖心的雪地奇蹟小故事，想要傳遞的訊息，是那日漸消失的冰川，與我們正在討論逐年變得極端的氣候，有極密切的關係。

搜尋了相關訊息，科學家研究發現，溫室氣體排放增多、地球溫度升高的一個主要原因是人類活動，而北極冰川融化和地球暖化互為因果。看似簡單的幾句話背後，說明了近年來夏季的高溫和異常的天候，都與看似遙遠地方的種種變化相連結。

這也是不分國籍的繪本作家，都在創作相關議題的主因。伊朗作家Masoud的《拯救小北極熊的冰淇淋計畫》（小宇宙出版），講述一隻小北極熊隨著一塊融冰，漂離家鄉到城市，引起小女孩關注，因而遞出手中的冰淇淋，並號召所有小朋友，分享自己的冰淇淋展開拯救任務。雖說冰淇淋只能短暫滿足小熊的生理需求，這背後更深的意念是讓孩子開始了解每個人的隨手舉動，都有改變的力量。

韓國作家李綠林不僅創辦「北極熊出版社」，還繪製了北極熊可達系列，台譯版有《媽媽其實不曾離開過你》、《我從媽媽身上學到的事……》（大穎出版），這兩本書都透過小熊的可愛身影，敘說親子間愛的恆在，也悄悄將人類行為對生態環境的傷害等課題置入。

《小北極熊找媽媽》（上人出版）繪本中，台灣作家張哲銘以溫暖的色調，描繪出北極熊媽媽帶著寶寶，在棲地冰川漸融，一塊尋找合適住處的過程中失散，可愛的小北極熊要怎麼才能回到媽媽身邊呢？

當人類努力追夢到北極的時刻，更突顯這許多關於北極熊繪本創作背後，尚有更多待省思、關注，以及親子可以透過共讀來探究的議題。

（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧Podcast〉節目主持人）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應