【家庭plus．說故事時間到囉】救救北極熊吧

圖／達志影像

文／黃文綺

秋分將屆，近午仍有36度高溫，那隨身能噴霧氣的小風扇，一點也起不了作用，忍不住想起月前收到來自北極的明信片，畫面上有北極的幻境，更特別的是那有北極熊圖案的警示牌和郵戳，想像自己身處其中，遠望著全身雪白的北極熊，彷彿有了涼意。

寄明信片的朋友分享，北極的冰川近年大幅融化，北極熊蹤跡變少，這都和地球暖化相關。看著明信片上的北極熊，憶起《雪地裡的奇蹟》（小天下出版）故事裡，餓肚子無法哺乳的母熊，不得不離開小寶寶去捕獵，在暴風雪中，巧遇頭一回單獨在冰層上釣魚的小女孩，在風暴中保護了女孩的安全，女孩以自己釣的魚餵飽母熊。

請繼續往下閱讀...

初次看繪本時，被畫面裡母熊在風雪中，用身體成為女孩的堡壘而感動，女孩也察覺母熊的需要，願意把好不容易從冰層下釣的魚，做為愛的回饋。再細翻書頁，讀著「這個冬天，冰原一片空蕩蕩」，好多天沒吃東西，但有兩隻小熊寶寶等著喝奶，母熊拖著發抖變瘦弱的身體，走在漫無邊際的雪地中的一頁頁，我突然明白作者透過這個暖心的雪地奇蹟小故事，想要傳遞的訊息，是那日漸消失的冰川，與我們正在討論逐年變得極端的氣候，有極密切的關係。

搜尋了相關訊息，科學家研究發現，溫室氣體排放增多、地球溫度升高的一個主要原因是人類活動，而北極冰川融化和地球暖化互為因果。看似簡單的幾句話背後，說明了近年來夏季的高溫和異常的天候，都與看似遙遠地方的種種變化相連結。

這也是不分國籍的繪本作家，都在創作相關議題的主因。伊朗作家Masoud的《拯救小北極熊的冰淇淋計畫》（小宇宙出版），講述一隻小北極熊隨著一塊融冰，漂離家鄉到城市，引起小女孩關注，因而遞出手中的冰淇淋，並號召所有小朋友，分享自己的冰淇淋展開拯救任務。雖說冰淇淋只能短暫滿足小熊的生理需求，這背後更深的意念是讓孩子開始了解每個人的隨手舉動，都有改變的力量。

韓國作家李綠林不僅創辦「北極熊出版社」，還繪製了北極熊可達系列，台譯版有《媽媽其實不曾離開過你》、《我從媽媽身上學到的事……》（大穎出版），這兩本書都透過小熊的可愛身影，敘說親子間愛的恆在，也悄悄將人類行為對生態環境的傷害等課題置入。

《小北極熊找媽媽》（上人出版）繪本中，台灣作家張哲銘以溫暖的色調，描繪出北極熊媽媽帶著寶寶，在棲地冰川漸融，一塊尋找合適住處的過程中失散，可愛的小北極熊要怎麼才能回到媽媽身邊呢？

當人類努力追夢到北極的時刻，更突顯這許多關於北極熊繪本創作背後，尚有更多待省思、關注，以及親子可以透過共讀來探究的議題。

（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧Podcast〉節目主持人）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法