【家庭plus．生活大補帖】抗癌戰隊 全家齊心

生活大補帖

文／可牧

那天從醫院回家，手裡捏著醫師開的診斷書，「子宮內膜癌」五個字像塊燒紅的炭。妻子坐在副駕駛座，指尖不停摩挲著安全帶邊緣的線頭。

「晚上吃火鍋吧？」我故做輕鬆地轉方向盤，「好久沒涮肉片了。」妻子突然噗哧一笑：「你每次緊張就想吃火鍋，上次教甄落榜也是。」車廂裡的緊繃瞬間鬆動，原來最懂你的人，連你逃避現實的方式都瞭若指掌。

晚餐時，國二的兒子搶著幫媽媽調沙茶醬，小學女兒則堅持要表演新學的魔術。當她把爸爸的銅板變不見時，妻子突然開口：「媽媽身體裡有個小壞蛋，醫生說要開刀趕走它。」孩子們的筷子停在半空，醬汁滴在桌布上暈成褐色的花。

「會痛嗎？」女兒鑽進妻子懷裡。「會啊，但醫生有很厲害的機器人幫手。」我趕緊秀出手機裡的達文西手術影片，兒子盯著機械臂驚呼：「好像變形金剛！」妻子順勢摟住兩個孩子：「所以接下來媽媽要當鋼鐵人，你們要當我的小幫手喔！」

那晚我們做了三件事：用樂高拼出「抗癌戰隊」、把藥盒貼上漫威貼紙，還約定每次化療後都要吃冰淇淋慶祝。孩子們把「癌症」畫成戴著王冠的怪獸，妻子悄悄對我說：「原來跟孩子說實話，比編故事簡單。」

如今妻子康復半年，家裡還留著那些可愛的後遺症：女兒會突然摸媽媽肚子問「小壞蛋有沒有回來」、兒子考卷分數旁總畫著加油機器人。最有趣的是，每當我皺眉歎氣，孩子就異口同聲喊：「爸爸，要說『好好喔』！」

原來面對生命風暴時，最好的盾牌不是隱瞞，而是把恐懼攤在陽光下，讓全家一起把它曬成暖暖的棉被。現在妻子常說：「生病後才發現，我們家連烏雲都是棉花糖做的。」

