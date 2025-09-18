【家庭plus】我家的餐桌

圖／林靜瑜

共餐人數：兩人

菜色說明：下班後忙著張羅晚餐，等待先生回家吃飯。期望以一頓熱騰騰的家常菜，犒賞他的終日辛勞。

食材有三姑種的山藥和皇帝豆，加大骨熬成湯，再香煎午仔魚，還有第一次試做的金沙雞蛋豆腐。台語有句話說「一午、二紅沙、三鯧、四馬鮫」，或「一午、二紅衫、三鮸、四嘉鱲」，午仔魚因肉質細緻、少刺，在不同地方排名中，總是占據第一位，也是不那麼愛吃魚的我心目中首選。

金沙豆腐醬鹹香濃稠，為平凡的豆腐加分，也讓我更有信心嘗試新料理。皇宮菜以薑絲、麻油拌炒，撒上浸了米酒的枸杞子點綴，紅綠相間好看又好吃。

看著盤底朝天、家人嘴角上揚的滿足模樣，就是身為廚娘最大的成就與驕傲。（文、圖／林靜瑜）

