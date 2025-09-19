自由電子報
【藝術文化】孫翠鳳領軍新生代成員 明華園總團界牌關傳說9/20再現經典

2025/09/19 05:30

《界牌關傳說》由孫翠鳳（前）與陳昭婷分飾男女主角。（蔡耀徵攝、國家兩廳院提供）《界牌關傳說》由孫翠鳳（前）與陳昭婷分飾男女主角。（蔡耀徵攝、國家兩廳院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由明華園戲劇總團推出的經典劇作《界牌關傳說》，將於9月20日至21日重返國家戲劇院。該劇自1993年在世界戲劇節首演以來，曾代表台灣登上國際舞台，被視為歌仔戲百年來最具浪漫色彩的作品。本次演出將以新世代為主力，邀請明華園第3代藝術家族成員參與，透過世代交替展現新的舞台能量。

每場後半段「冬之界牌」的羅通角色將交棒給孫翠鳳弟子李郁真（前左）飾演，王不超則由陳子謙（前右）飾演。 （蔡耀徵攝、國家兩廳院提供）每場後半段「冬之界牌」的羅通角色將交棒給孫翠鳳弟子李郁真（前左）飾演，王不超則由陳子謙（前右）飾演。 （蔡耀徵攝、國家兩廳院提供）

明華園戲劇總團首席編導陳勝國表示，羅通的故事原本是展現武生功架的經典題材，但他希望從現代視角切入，思考「承諾」與「誓言」在當代的意義。於是，他跳脫傳統戲曲的設定，將劇情轉化為跨越國仇與命運的愛情悲劇。新版中的羅通不再是負心漢，而是一位信守承諾、赴死無悔的大丈夫；屠爐公主也不再只是逼迫夫婿立下毒誓的形象，而是願為愛犧牲的堅毅女子。劇情在四季變化的界牌關展開，最終以生死盟約完成一段淒美傳說，被譽為東方版的《羅密歐與茱麗葉》。

製作人陳昭賢指出，明華園走過96年歷史，累積了無數經典歌仔戲作品。面對世代交替，劇團希望將過去40年來以現代編劇手法創作、廣受觀眾肯定的劇目繼續傳承。這次《界牌關傳說》重返劇院，不僅是一次復演，更是一場翻新，期盼在尊重原作的基礎上，賦予它新的時代氣息。

此次演出，將由明華園台柱孫翠鳳再度詮釋羅通，而壓軸場次「冬之界牌」則由弟子李郁真接棒，同時，明華園第3代陳昭婷將飾演屠爐公主；其他參與的新生代成員包括陳子豪、翁妙嬅、陳昕宇、陳靖瑋、晨翎、吳米娜、陳子謙與陳彥名等人，也將在前輩塑造的角色基礎上尋求突破，帶來新的詮釋。

《界牌關傳說》以春、夏、秋、冬四季作為劇情軸線，象徵時間流轉下的人生與情感交錯。本次製作不僅延續歌仔戲的傳統特色，更融入當代觀點，讓經典劇目在新世代的演繹下展現全新的舞台風貌。劇團期盼能讓長期支持的觀眾感受到耳目一新的感動，同時吸引新觀眾重新認識歌仔戲。

明華園表示，《界牌關傳說》將於9月20日至21日於國家戲劇院演出，邀請觀眾走進劇場，與新生代演員一同見證歌仔戲在傳承與創新的交會下，展現的嶄新力量。

