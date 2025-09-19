自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】馬友友9/22台北獨奏會 獻演巴赫無伴奏大提琴組曲

2025/09/19 05:30

馬友友將於9月22日在台北國家音樂廳登台演出。 （©Austin Mann、牛耳藝術提供）馬友友將於9月22日在台北國家音樂廳登台演出。 （©Austin Mann、牛耳藝術提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由MNA牛耳藝術主辦的「凱基雋永饗宴—馬友友大提琴音樂會」將於9月22日晚間在台北國家音樂廳舉行。享譽國際的大提琴家馬友友（Yo-Yo Ma）結束日本福岡、名古屋與東京巡演後，將直抵台北獻上一場獨奏會。節目內容以巴赫無伴奏大提琴組曲第1、第5與第6號為核心，並穿插趙季平《草原之夏》、喬治．克倫姆《大提琴奏鳴曲》與保羅．瑟宮《大提琴組曲Op.31》，展現古今東西對話的多元面貌。

馬友友自7歲為美國甘迺迪總統演出以來，已為9位美國總統獻藝，並曾獲葛萊美獎、國家藝術勳章與總統自由勳章等殊榮；他亦是首位加入世界經濟論壇董事會的藝術家，將音樂的影響力推及全球文化外交與公共議題，他近年發起的《Our Common Nature》（我們共同的大自然）計畫，從美國西維吉尼亞到夏威夷，與在地社群及原住民音樂家合作，以音樂呼應環境與人文議題。

牛耳藝術表示，此次台北場音樂會的核心依舊是巴赫無伴奏大提琴組曲。馬友友曾於27、42與62歲三度完整錄製此曲，展現不同人生階段的詮釋。他認為巴赫的音樂是一面人生之鏡，不僅映照他從4歲開始學琴的生命經驗，也隨年齡與心境不斷更新理解。對他而言，每次演奏都是與觀眾及自我的新對話。

身為20世紀大師卡薩爾斯的精神傳承者，馬友友始終奉行「先為人，其次是音樂家，第三才是大提琴家」的理念，並透過「絲綢之路計畫」及多部跨界合作拓展音樂疆界。即將邁入70歲的他，仍以熱情與好奇心持續探索，並透過此次音樂會與台灣樂迷分享深厚的藝術積澱。演出詳詢MNA牛耳藝術。

