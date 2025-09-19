自由電子報
【藝術文化】台灣國際兒少書展登場 主題國義大利

2025/09/19 05:30

台灣國際兒少書展昨日在台中登場，文化部次長李靜慧（前排中）、台中市文化局副局長曾能汀（前排右）及義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文（前排左）參與開幕活動。（記者廖耀東攝）台灣國際兒少書展昨日在台中登場，文化部次長李靜慧（前排中）、台中市文化局副局長曾能汀（前排右）及義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文（前排左）參與開幕活動。（記者廖耀東攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕文化部主辦的首屆台灣國際兒少書展，昨（18）日在新竹兒童搖滾樂團「J HALL」〈諸葛四郎大戰魔鬼黨〉主題曲的搖滾氣氛中，於台中國際展覽館熱鬧登場，展期到21日，並邀請到來自14國的作家、插畫家及出版專業人參與，規畫超過200場講座。文化部長李遠表示，文化部的核心政策就是「兒少優先」，除新推出第1屆國際兒少書展外，文化部也正在規畫設計「國家兒童未來館」等，希望讓孩子及早享受所有的文化政策、活動及設施。

文化部指出，書展以「跨越城市．閱讀無界（Crossing Cities, Reading without Borders）」為主題，展出內容包含自2025台北國際書展移展過來的義大利主題國館、童書主題館，並全新打造台灣漫畫館、繪本故事館、公民及文學書區，因首屆台灣國際兒少書展選在台中推出，所以台中市府也策畫推出主題城市館，共計有127家參展單位。

其中，義大利主題國館以但丁詩句「想像無邊」為主題；台中市規畫主題城市館「從林開始：書頁裡的奇幻旅程」；台灣漫畫館以「台漫大發現—勇闖故事島」為主題，展出《台灣特有種》、《海巫事務所》、《Vtuber 孔子》等3部人氣作品，以及在LINE WEBTOON創下近4千萬瀏覽次數的《引路人》畫作。

文化部政務次長李靜慧指出，文化部長期在台北辦理國際書展，如今在經過長達1年的討論後，推出第2個以兒童、青少年為主題國際書展，每一年選擇不同城市合作辦理，讓具國際規模的書展輪流到台灣各城市旅行。

為鼓勵民眾參與兒少書展，文化部推出「門票全額抵用金」，購票金額可全額折抵現場消費，不限品項及金額；另提供「文化幣點數放大優惠」，現場消費使用2點送1點，18歲以下可免費入場、19至22歲青年憑文化幣同享免費入場優惠。

