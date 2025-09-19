自由電子報
晴時多雲

藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 奧古斯托．羅德里格斯／看不見的疾病 譯／陳佳宏

2025/09/19 05:30

譯◎陳佳宏譯◎陳佳宏

◎奧古斯托．羅德里格斯 譯◎陳佳宏

疾病之劍

痛苦無關乎痛苦。絕望亦與絕望無關。就連自身的瘋狂也非真正的瘋狂。這僅是我們為無法確定的事物所造作的假象，試圖為此岸無法命名的事物賦予意義。我常說「受苦」 ，但我並非如苦難之人那般折磨。對於那些受苦的人來說，語言是不存在的，它們已遭染汙，如同老者或癌父的襯衣一般，在模糊的日常裡，沒有日期，也沒有記憶。語言是一片汪洋大海，你我沉淪其中，卻不理解箇中涵義。語言是無用的聲音工具，無法領我們到大海的盡頭。欲征服大海，須以疾病和空虛之劍迎戰。

不屬於我的語言

應許之地並不存在，亦不見天堂。在這世上，若非疾病時刻纏身、椎心徹骨，你我僅是無物。在這片土地與雙眼之間，無非跳動的疼痛與音節。在這不屬於我的語言和神恩賜予我的語言之間。在太陽穴和我的雙手之間，一切皆現寂靜，亦是喧囂。在心臟和右肺之間，自知死亡尚早。然再無可承受的肝臟，亦對疼痛絲毫無法容許，不停止呼吸，純粹的肉體亦不復存在，心跳在這充斥著悲鳴與灰燼的軀體響起。

■奧古斯托．羅德里格斯（Augusto Rodríguez），1979年生於厄瓜多，記者、編輯和教授。在多國出版十五本不同體裁的書籍，包括詩歌、短篇小說、散文和長篇小說，並擔任「外科手術室出版社」編輯，以及惠夜基市Ileana Espinel Cedeño國際詩歌節主席。

奧古斯托將於10月4日（六）19：30中山堂台北詩歌節開幕演出「縫隙之光」中出席讀詩，並於10月5日（日）19：30在紀州庵文學森林二樓與凃妙沂、曹馭博對談「以疾病之劍迎戰大海」。

