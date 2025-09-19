【自由副刊】 葉淑音／迷

◎葉淑音

◎葉淑音

「老師，你可不可以把我的孩子送去輔導室？他在家都不讀書，總是關在房間玩線上遊戲，玩到沒日沒夜！」無聲的LINE傳出高分貝的無奈。

學生在輔導室不發一語，面對輔導老師的關心詢問，他變成風中的蘆葦，無意識地點頭、搖頭。

「慢慢來吧！青少年的心事總是藏得比較深。」輔導老師這麼對我說，我腦海裡浮現一座冰山，水面下有百分之九十的深沉與陷落。

在學校，身為導師的我從沒看過這個學生的笑容，據同學說，他有在經營線上遊戲頻道，裡頭聽得到他雀躍的笑聲。

「這孩子其實不是我親生的，他是個棄嬰，在不同的寄養家庭住過，直到讀大班才被我們領養。我刻意把法院核可的收養契約書放在他桌上，讓他知道自己的身世。他小時候身體很不好，我和他爸爸四處求醫才把他養大，我們在夜市擺攤，日子也沒多好過，他好像都不懂得感恩，就只愛玩線上遊戲，說他未來要當電競選手，我聽了都快昏倒了！」媽媽劈哩啪啦地說著，讓水下冰山的暗影有了些許輪廓。

而老師們的溫暖關懷融化不了巨大的冰山。眼見成績追不上同學，他在段考時作弊，後來不作弊了，考卷一發下來，他沒動筆就直接趴睡，睡到放學，教室已空無一人，他還沒醒來。漸漸地，他愈來愈少出現在學校了。

學校的老師幫不上忙，媽媽轉而求助通靈的老師。「孩子的狀況很糟，我試了好多方法，前陣子有位出家師父說孩子在學校卡到地陰亡魂，這幾天我有請通靈老師來處理。她感應到幾個靈體，第一個是白髮白衣騎著龍的修行老人，這是不相干的人，已把他送走。後來出現三個家丁在控訴員外苛待他們，而員外是我兒子上上輩子的祖先，通靈老師已代為致歉並給付銀兩補償，把討公道的家丁們送走。最後出現一隻蛇靈，是一個還俗的尼姑變的，她和我兒子前世有感情糾葛，通靈老師溝通一番後也把蛇靈送走了。事後我有持續誦經迴向給冤親債主，希望孩子可以好轉。」媽媽來訊告知近況，順便請我協助辦理孩子的休學手續。

「靈體退散了，而孩子的靈魂似乎也一併被送走了。」這是我說不出口的話。●

