【家庭plus．生活停看聽】旅途的雞湯奇蹟

圖／達志影像

文／珍齡

6年前的夏天，一段橫越海洋與山脈的旅程，隨著Google相簿的記憶跳出，悄然浮現眼前。那是我們夫妻搭乘阿拉斯加郵輪後，從溫哥華轉乘觀景火車，一路向東，深入加拿大洛磯山脈的自由行時光。

照片裡的我們，笑容燦爛，身後群山如畫，溪水蜿蜒。加拿大洛磯山脈的壯闊與靜謐令人駐足再三。然而，相較於這些絕美的自然奇景，腦海中最清晰的一幕，竟不是山，不是雪，而是一碗熱氣騰騰的雞湯，及其背後一段在異鄉旅途中不期而遇的善意。

那趟郵輪旅程途中，不少人感冒，先生也未能倖免。在火車上就說覺得疲倦不適，抵達賈斯珀（Jasper）小鎮時已近中午，一進飯店便高燒不退、四肢無力。飯也吃不下，只能請求提早入住。他癱躺在床上，眉宇間滿是倦容與痛楚，我看著他，心焦如焚。

平日家中若有人感冒，我總會熬上一鍋家傳雞湯：生薑（若喉嚨發炎就省去）、洋蔥、蔥白、大蒜、紅蘿蔔、番茄與土雞一同慢火細熬，暖胃潤喉，既是食療，也是我表達關愛的方式。

但此刻身處異國，既無廚房也無器具，他又不肯吃西藥，只能眼睜睜看著摯愛臥病而束手無策。那份焦急與無力，幾乎令我落淚。

我鼓起勇氣走向餐廳後方的廚房，語言不甚流利，心情更加忐忑。我向廚師說明先生的狀況，也傾訴心中那份牽掛，分享雞湯在我們家中的療癒力量。對方是一位來自澳洲的高大廚師，一開始我心存懷疑，他是否會覺得我的請求突兀、甚至難以理喻？

沒想到，他不僅耐心聆聽，還主動伸出援手。不但讓我進入廚房使用爐具，還借我鍋碗器皿，並指點哪家超市有新鮮的雞肉與蔬菜。他的溫和與體貼，讓我原本的擔心瞬間煙消雲散。

那天下午，我在異國的廚房裡，煮著熟悉的味道。蒸氣裊裊上升，逐漸化為心中的安定。我將熱騰騰的雞湯端回房間，分幾次讓先生喝下。我的不安，也隨著那一口口湯慢慢消散。

我將鍋具送回廚房時，帶去一包茶糖致謝。那位廚師婉謝回禮，並分享說，他曾在新加坡工作多年，對華人女性在家庭中的細膩與照顧印象深刻。「妳的湯，不只是湯，那是愛的味道。」他說。

隔日清晨，先生退了燒，彷彿奇蹟般地恢復精神。我們順利開車遊覽賈斯珀鎮的湖區與曲折幽深的瑪琳峽谷（Maligne Canyon），漫步派翠西亞湖（Patricia Lake）環湖步道，遠眺金字塔山的山影。兩天後，我們穿越洛磯山的漫長山路，繼續走向路易斯湖與班夫國家公園的行程。那一鍋雞湯，不僅溫熱了先生的病體，也安撫了為人妻子的心，成為旅途中最意想不到的轉折與亮點。

原來，在語言有限的異鄉，在冰冷的商業旅館裡，只要願意開口，就可能遇見願意伸手的溫暖。直到今天，每當談起那次旅行，除了壯闊山色與觀景火車窗外綿延的松林雪峰，我最難忘的，仍是那鍋在異地煮出的雞湯，它是愛的延伸，是家的味道，更是一位素昧平生的廚師，在異國旅途中的溫柔善意。

有些風景，留在眼裡；有些善意，留在心底。

