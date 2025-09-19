自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．生活停看聽】旅途的雞湯奇蹟

2025/09/19 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／珍齡

6年前的夏天，一段橫越海洋與山脈的旅程，隨著Google相簿的記憶跳出，悄然浮現眼前。那是我們夫妻搭乘阿拉斯加郵輪後，從溫哥華轉乘觀景火車，一路向東，深入加拿大洛磯山脈的自由行時光。

照片裡的我們，笑容燦爛，身後群山如畫，溪水蜿蜒。加拿大洛磯山脈的壯闊與靜謐令人駐足再三。然而，相較於這些絕美的自然奇景，腦海中最清晰的一幕，竟不是山，不是雪，而是一碗熱氣騰騰的雞湯，及其背後一段在異鄉旅途中不期而遇的善意。

那趟郵輪旅程途中，不少人感冒，先生也未能倖免。在火車上就說覺得疲倦不適，抵達賈斯珀（Jasper）小鎮時已近中午，一進飯店便高燒不退、四肢無力。飯也吃不下，只能請求提早入住。他癱躺在床上，眉宇間滿是倦容與痛楚，我看著他，心焦如焚。

平日家中若有人感冒，我總會熬上一鍋家傳雞湯：生薑（若喉嚨發炎就省去）、洋蔥、蔥白、大蒜、紅蘿蔔、番茄與土雞一同慢火細熬，暖胃潤喉，既是食療，也是我表達關愛的方式。

但此刻身處異國，既無廚房也無器具，他又不肯吃西藥，只能眼睜睜看著摯愛臥病而束手無策。那份焦急與無力，幾乎令我落淚。

我鼓起勇氣走向餐廳後方的廚房，語言不甚流利，心情更加忐忑。我向廚師說明先生的狀況，也傾訴心中那份牽掛，分享雞湯在我們家中的療癒力量。對方是一位來自澳洲的高大廚師，一開始我心存懷疑，他是否會覺得我的請求突兀、甚至難以理喻？

沒想到，他不僅耐心聆聽，還主動伸出援手。不但讓我進入廚房使用爐具，還借我鍋碗器皿，並指點哪家超市有新鮮的雞肉與蔬菜。他的溫和與體貼，讓我原本的擔心瞬間煙消雲散。

那天下午，我在異國的廚房裡，煮著熟悉的味道。蒸氣裊裊上升，逐漸化為心中的安定。我將熱騰騰的雞湯端回房間，分幾次讓先生喝下。我的不安，也隨著那一口口湯慢慢消散。

我將鍋具送回廚房時，帶去一包茶糖致謝。那位廚師婉謝回禮，並分享說，他曾在新加坡工作多年，對華人女性在家庭中的細膩與照顧印象深刻。「妳的湯，不只是湯，那是愛的味道。」他說。

隔日清晨，先生退了燒，彷彿奇蹟般地恢復精神。我們順利開車遊覽賈斯珀鎮的湖區與曲折幽深的瑪琳峽谷（Maligne Canyon），漫步派翠西亞湖（Patricia Lake）環湖步道，遠眺金字塔山的山影。兩天後，我們穿越洛磯山的漫長山路，繼續走向路易斯湖與班夫國家公園的行程。那一鍋雞湯，不僅溫熱了先生的病體，也安撫了為人妻子的心，成為旅途中最意想不到的轉折與亮點。

原來，在語言有限的異鄉，在冰冷的商業旅館裡，只要願意開口，就可能遇見願意伸手的溫暖。直到今天，每當談起那次旅行，除了壯闊山色與觀景火車窗外綿延的松林雪峰，我最難忘的，仍是那鍋在異地煮出的雞湯，它是愛的延伸，是家的味道，更是一位素昧平生的廚師，在異國旅途中的溫柔善意。

有些風景，留在眼裡；有些善意，留在心底。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應