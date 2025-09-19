【家庭plus．微幸福案內】嘗試新體驗 讓人哇酷哇酷

嘗試跟關東不大一樣柔軟美味的章魚燒，是大阪人的靈魂食物，也成觀光客最愛。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

日本人遇到讓人動心、興奮的事總愛說「哇酷哇酷」（わくわく，wakuwaku），原意是不斷湧出、沸騰，因為歡欣雀躍而心頭撲通撲通跳，台灣因為2022動漫影集《SPY×FAMILY間諜家家酒》裡安妮亞的口頭禪是wakuwaku，因此對這個字眼不陌生。

事實上wakuwaku是對即將登場的事物有點期待感，因此高昂興奮，像是孩提時代要去遠足般的感覺，或是現在已成大人的我們要出外旅行也會wakuwaku，尤其是還沒去過的外國、異鄉等，充滿好奇心，因此興致勃勃。

請繼續往下閱讀...

新的體驗總讓人wakuwaku，我在旅行時愛去當地市場，尤其是傳統市場或朝市等小市集最為興奮，總會發現許多至今不知道的食材或餐飲、味覺以及不同吃法的體驗，讓人wakuwaku。尤其最近流行品嘗許多當地靈魂食物，各地都有居民執著熱愛的餐飲與吃法，像青森市有味噌咖哩牛奶拉麵、山梨則有吉田馬肉烏龍麵或南瓜餺飥、靜岡的黑色關東煮、大阪加了牛筋的御好燒、蔥燒、章魚燒或炸串等；或如炸豬排，沖繩人愛吃薄片式，跟群馬沼田的超厚炸豬排是完全不同境界；有許多是傳統鄉土料理，也有的是近代名店創作，成為旅遊動人的核心。

除了出遠門，日常裡也有許多wakuwaku，讓人有幸福感，像是投幣玩個扭蛋或買個福袋，在線上或實體的跳蚤市場、舊書店尋寶，或意外收到禮物等，都讓人有所期待，帶來興奮！看到美麗的藍天或星空，或去看首輪的電影、演唱會等，或玩新的電玩遊戲，觀賞連載中小說、漫畫、劇集的最新作都讓人wakuwaku！做任何沒做過的事都很有意思，像我即使只是在常去的超市或便利店買到從未買過的東西，都很wakuwaku！

Wakuwaku未必來自消費，自己偶爾有點小創作也會湧出雀躍感，像有些朋友用App製作貼圖或用AI製作樂曲乃至動畫，雖然借助他力創出至今未有的，也會wakuwaku；超愛DIY的典子花了幾週製作一張椅子，她整個過程都在叫wakuwaku，讓我發現wakuwaku是在謎底或結果出現前最濃厚，真的吃進嘴裡或看到之後，wakuwaku度就多少降低了！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法