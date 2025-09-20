自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．美味教室】蘋果甜點 再來一點

2025/09/20 05:30

蘋果甜點 再來一點蘋果甜點 再來一點

文、食譜示範／今井洋子、藤沢楓 譯／周欣芃

蘋果快速蘇打麵包蘋果快速蘇打麵包

蘋果價格平穩，全年都買得到，新鮮品嘗、煮成果醬、做成甜點都很適合。

蘋果雪貝蘋果雪貝

蘋果種類繁多，全世界約有15,000種，日本當地則約有2,000種。依照品種，外皮有紅、青、綠、黃等各種顏色，有偏甜的類型、酸甜的類型、加熱才好吃的類型等，滋味很豐富。

蘋果甜薯蘋果甜薯

蘋果的甜度與酸度平衡性絕佳，帶有爽脆口感，即使加熱過，果肉仍可保持形狀，因此是非常適合做成甜點的食材。

紅酒醋香煎蘋果紅酒醋香煎蘋果

雖然有些食譜會寫上建議使用的蘋果品種，但如果買不到的話，以其他品種製作也無妨。

請當成日常點心或禮物，並配合心情和場合，享受製作蘋果甜點的樂趣吧！

蘋果快速蘇打麵包

材料（1個份）：

蘋果（紅玉）80g（去除果核的淨重）、A（低筋麵粉180g、全麥低筋麵粉70g、甜菜糖40g、泡打粉1大匙、鹽1撮）、B（蘇丹娜葡萄乾40g、核桃30g、開心果25g）、豆漿優格180～200g、燕麥片適量

事前準備：

烤箱預熱至180℃。將材料A的低筋麵粉過篩備用。將材料B的核桃與開心果大致切碎。烤盤鋪上烘焙紙。

做法：

1.材料A放入調理盆中，用橡皮刮刀混合。

2.蘋果去除果核，連皮切成較小的塊狀。

3.預留少量豆漿優格，其餘倒入1.的調理盆中，用橡皮刮刀切拌混勻。大致成形後，加入材料B和蘋果，用手整成團狀，若粉類不易聚合，就加入預留的豆漿優格幫助成團。

4.將3.放在烤盤上，整成橢圓形，撒上少量低筋麵粉（份量外）和燕麥片。放入預熱至180℃的烤箱中，烘烤35～40分鐘。

蘋果雪貝

材料：

蘋果（紅玉或王林）小型2個（400g）、A（水200g、細砂糖100g、檸檬汁30g、水飴10g）、薄荷葉（切碎）適量

做法：

1.材料A放入小鍋中混勻。

2.蘋果從上方約1/5處切開，沿著內側邊緣切一圈。用湯匙挖出果肉，放入1.中。

3.挖出果肉後，在蘋果內側與切口塗抹檸檬汁（份量外）以防止變色，包上保鮮膜，放入冰箱冷凍備用。

4.鍋子開小火加熱，不蓋鍋蓋，煮約10分鐘。若想把紅玉雪貝做成粉紅色的話，要連皮一起煮。

5.等鍋子降溫後，用果汁機攪打至滑順。若有加入果皮一起煮，要先取出後再攪打。

6.將5.放入保存容器中，放入冰箱冷凍至凝固。過程中，用湯匙多次攪拌，讓質地滑順。填入3.中，撒上薄荷葉。

蘋果甜薯

材料（4個份）：

蘋果（紅玉）1個、地瓜400g、A（甜菜糖10g、楓糖漿1～2大匙、去味椰子油1/2～1大匙、無糖豆漿1～2大匙、鹽少許）、楓糖漿4大匙、B（楓糖漿1大匙、南瓜籽15g、杏仁片10g）

事前準備：

烤箱預熱至180℃。烤盤鋪上烘焙紙。材料B放入調理盆中拌勻。

做法：

1.地瓜蒸到可輕易用竹籤穿透的程度。將地瓜放到調理盆中，用叉子趁熱壓碎，加入材料A，用橡皮刮刀攪拌至滑順。由於地瓜水分和糖度會產生不同的滑順度與甜度，因此要視狀況添加豆漿、油和楓糖漿進行調整。

2.蘋果切成厚2cm的圓片，用竹籤挑除種籽。

3.將2.的蘋果片間隔排列在烤盤上，每片各淋上1大匙楓糖漿，放入預熱至180℃的烤箱中，烘烤10～15分鐘。

4.每個蘋果片分別放上1/4量的1.，放的時候要高高疊起，頂端稍微壓出凹洞。

5.將材料B放在4.上，放入預熱至180℃的烤箱中，烘烤10分鐘。

紅酒醋香煎蘋果

材料：

蘋果（富士）1個、楓糖漿3大匙、A（去味椰子油1大匙、紅酒醋2大匙）、香草冰淇淋適量（擺盤用）

做法：

1.蘋果連皮切成6等分半月形，去除果核。

2.將楓糖漿放入平底鍋中，開中火加熱，煮到沸騰後加入蘋果、材料A。

3.蘋果上下翻面，不蓋鍋蓋，煎至蘋果邊緣稍微軟化。

4.盛盤，放入適量冰淇淋。

（圖片提供／《東京人氣教室的甜點配方：蘋果菓子》邦聯文化）

