【藝週末．藝週推薦展覽】心之所向，家族傳承的使命─東京都美術館「梵谷展：家族傳承的畫家夢想」

梵谷1887年12月-1888年2月作品〈自畫像〉。

文／林昱晴 圖片提供／梵谷基金會、梵谷博物館、東京都美術館

梵谷〈麥田群鴉〉的沉浸式體驗。（林昱晴攝影）

綜覽文森．梵谷（Vincent van Gogh，1853–1890）10年的藝術生涯，創作超過2000件作品，包括800多件油畫與上千件素描與紙本習作，他在生命最後兩年完成的作品，雖然承載著身心極度透支的脆弱，反而更展現出藝術在極限臨界所能釋放的純粹力量。身為當今最廣為人知的藝術家之一，梵谷的盛名完全是在身後才得以確立。這份傳承的延續，出自家族堅定不懈的努力，不僅守護作品，更將梵谷的藝術理念與精神如實傳遞，讓他的創作得以超越時空，持續與世界對話。東京都美術館「梵谷展：家族傳承的畫家夢想」展期即日起至12月21日。

1878年，年輕的梵谷曾渴望像父親一樣成為牧師，但他最終輾轉於各種工作之間，直到27歲那年，才下定決心成為畫家。從那時起，他全心投入藝術創作，直到37歲英年早逝，10個寒暑轉眼即逝，而畫布見證了梵谷追尋生命意義的旅程。梵谷的藝術之旅始於荷蘭南部的鄉村，雖然生長於宗教氛圍濃厚的家庭，但藝術的啟蒙並非與生俱來，而是透過對生活的觀察、書籍的閱讀以及個人情感的沉澱，才逐步成形。梵谷在海牙與紐南時期，以素描為基礎，並逐步嘗試油畫，這些早期作品顯露出他對日常生活與自然景觀的深切關注，舉凡農民的勞動、田野的景觀、素樸的家庭場景，都成為他探索人與自然關係的起點。

梵谷生命中的貴人

「梵谷展：家族傳承的畫家夢想」展場由梵谷與西奧的兄弟之情揭開序幕。（林昱晴攝影）

在伯父的引介下，年少的西奧（Theodorus “Theo” van Gogh，1857-1891）進入古皮爾畫廊（Goupil & Cie）海牙分店實習，隨後於1873年轉任布魯塞爾分店正職，並調任倫敦、海牙，於1880年定居巴黎。西奧對印象派及前衛藝術抱有高度興趣，對梵谷的藝術觀亦有深刻影響。做為支持的回報，梵谷將作品寄贈給弟弟，其巴黎寓所幾乎被畫作填滿。梵谷過世後，他積極籌辦回顧展，但隨後健康惡化，於半年後病逝。在西奧的遺產中，除了眾多梵谷的作品，還包括兄弟兩人共同收藏的畫作、浮世繪，以及他與梵谷之間頻繁往來的書信。

梵谷1889年9月作品〈剪羊毛的人（臨摹米勒）〉。

在給弟弟西奧的信中，梵谷寫道：「我真正能做的，就是讓作品為我代言。不過，親愛的弟弟，如同我一直對你說的，現在再說一次：你不只是個單純的畫商，透過我的中介，你也在畫布之間參與了這些作品的創造。」西奧深信梵谷對藝術的願景終有一天會改變世界，他在梵谷的生命中是不可或缺的存在，無論是財務、情感甚至精神上，他始終堅定地支持兄長的夢想。在某種意義上，他甚至與梵谷共享了創作的歷程。若非西奧的援助，許多出自梵谷之手的經典畫作或許無法面世。

西奧的妻子喬安娜．梵谷─邦格。（林昱晴攝影）

除了西奧，另一位讓梵谷揚名於世的推手便是西奧的妻子喬安娜．梵谷─邦格（Johanna van Gogh-Bonger，1862-1925）。出身荷蘭中產階級的她，曾任英語教師與翻譯。1889年4月，喬安娜與西奧結婚後定居巴黎，西奧的工作與社交圈，加深了她對藝術的理解。1891年西奧病逝後，喬安娜帶著不到1歲的兒子返回荷蘭，並繼承西奧一半的遺產，同時代管兒子的繼承份額直到1911年。

梵谷1885年4月作品〈農婦頭像〉。

多年後回憶往事，她說：「我的丈夫西奧在文森去世半年後也離開人世。他的母親、父親以及兄弟，全都不在了。只剩下我與2歲的兒子。然而，我擁有文森與西奧留下的作品、書信與回憶。……直到最後一刻，西奧一直努力讓世人認可他兄長的天賦。親身參與這一切，我決定成為第一個訴說這段真實故事的人。」喬安娜一方面將梵谷的作品出借展覽，一方面出售部分作品，但目的不僅是維持生計，更是為了確立梵谷在藝術界的地位。1914年，她整理並出版《梵谷書簡》。1924年，她將〈向日葵〉出售給倫敦國家美術館，使梵谷聲名永固。

梵谷姪子文森．威廉．梵谷。（林昱晴攝影）

這份使命後來由西奧與喬安娜的兒子、與梵谷同名的小文森（Vincent Willem van Gogh）接棒，他在守護家族遺產、避免梵谷作品四散各地、創立梵谷基金會以及奠定梵谷博物館館藏基礎等方面，扮演著關鍵角色。梵谷曾為慶賀侄子的誕生，創作〈盛開的杏花〉相贈。小文森自幼在梵谷作品環繞下成長，後來成為工程師。自1945年起，他開始深度參與家族收藏的管理。喬安娜去世多年後，他停止出售梵谷的作品，竭力保護家族收藏系統的完整性。1960年，他創立梵谷基金會，1962年將絕大多數的家族收藏轉交基金會託管。基金會承諾將作品永久出借給新建的美術館，並獲得阿姆斯特丹市政府提供土地，荷蘭政府興建館舍。1973年，國立梵谷博物館正式開館，50年來已接待超過5700萬名訪客。

梵谷1889年9月作品〈橄欖樹〉。

日本首次聚焦「梵谷家族收藏」的主題展覽

梵谷的故事不只是孤獨畫家的傳奇，更奠基於一個家族跨世代的奉獻與承繼。

藉由視覺科技，堆疊梵谷肖像畫筆觸。（林昱晴攝影）

1976年10月30日至12月19日，東京國立西洋美術館首度舉辦梵谷在日本的大型回顧展，由梵谷基金會借展18件油畫與81件素描，吸引超過43萬人參觀，隨後移展京都國立近代美術館以及愛知縣美術館。2025年，為了慶祝「2025大阪．關西萬博」，梵谷博物館策畫日本首次聚焦於「梵谷家族收藏」的主題展覽「梵谷展：家族傳承的畫家夢想」，以梵谷家族悉心保存的收藏為核心，巡迴大阪市立美術館、東京都美術館與愛知縣美術館展出。

梵谷在藝術與文學中尋得心靈的慰藉，而他自身的創作，也意圖回以觀者安慰與心靈的平靜。正是家族無懈的努力，才使他的夢想得以實現，也讓你我得以親眼目睹這些作品。「梵谷展：家族傳承的畫家夢想」展出超過30件家族收藏的梵谷油畫，以及4封首次在日本公開展出的珍貴書信。此外，自1973年梵谷博物館開館以來所收購的其他藝術家作品，也一併呈現，彰顯梵谷博物館致力於梵谷創作所連結的藝術史觀研究，以及梵谷基金會持續推動藝術永續的營運精神。梵谷博物館特別規畫沉浸式空間，利用先進的視覺科技，重現梵谷與其家族的歷史軌跡，讓觀眾重溫梵谷畢生奉獻的藝術，進而思索全力支持他創作並將其傳世的家族故事，體會蘊於藝術背後的深厚情感與文化永續的力量。這是一段關於藝術家生命韌性與家族傳承的故事，正是這份親密的羈絆，讓曾遭忽視的梵谷作品，成為人類文化的寶貴資產。

梵谷藝術生涯概覽

梵谷的早期作品深受荷蘭鄉村景觀、農民生活與宗教氛圍的影響。在畫業初期，梵谷立志成為「描繪農民的畫家」，持續進行農民肖像的習作。在這一階段，他以素描與油畫記錄日常生活，筆觸凝重，反映北方光影變化的特質與農村生活的粗礪質感。

1886年，梵谷移居巴黎，與弟弟西奧同住，並接觸印象派與新印象派的前衛思潮。在巴黎期間，梵谷開始大膽使用補色、強烈對比與短促筆觸，嘗試將光線與空氣感轉化為畫面節奏的組成元素，讓人不僅感受到巴黎街頭的動態氛圍，更能領略梵谷對光影流動的直覺理解。這一時期的作品在色彩對比、光影表現以及構圖張力上，已經開始呈現其個人化風格的雛形。

梵谷1886年8-9月作品〈瓶中劍蘭與翠菊〉。

1888年，梵谷遷居亞爾（Arles），專注於南法的光影研究。此時，他的色彩語言趨於成熟，將自然的律動、光影與情感感知融為一體，光線的溫暖質感與色彩的明度對比成為畫面核心。他的筆觸變得更自由，色彩運用更富音樂般的節奏感，形成極具辨識度的個人風格，「向日葵」系列是南法時期的代表之作。藝評人羅傑．弗萊（Roger Fry）指出：「在梵谷看見安棲於向日葵中的桀驁之魂，以及鳶尾花驕傲而纖巧的靈性之前，歐洲現代藝術始終錯待了花卉，僅僅將其視為寄託憂傷情懷的陪襯。」梵谷對於花卉描繪的獨特視角，從未受限於靜物的框架，而是賦予其強烈的精神與生命。

梵谷1888年11月作品〈播種者〉。

1889年後，梵谷進入聖雷米小鎮的聖保羅療養院及巴黎近郊瓦茲河畔的歐韋爾鎮生活，晚期作品中，光影與色彩的表現力達到極致，傳達畫家內心世界的波動與精神性的探索。麥浪的起伏與天光雲影合構為感官的組曲，明快的筆觸和鮮亮對比的色彩，呈現自然景觀的動態張力。色彩不只用於描繪外在光景，更是梵谷心理狀態的映射，表現焦慮、孤寂與生命能量的交錯。

梵谷約1882年9月23日的書信〈執傘老人的背影，致安東．范．拉帕爾特的信〉。

年長梵谷近20歲、對鄉村生活和農民懷有深厚情感的畫家畢沙羅，在梵谷去世時，寄給西奧一封誠摯的慰唁信：「我對你兄長的靈魂懷有真切的感情。你兄長的離世，將在年輕人心中留下無法填補的空缺。」寥寥數語見證了梵谷對不同世代畫家的影響。

回望梵谷的藝術生涯，西奧如此總結兄長的人生：「我的兄長是最具前瞻性的畫家，也是最難理解的藝術家。即便是他自己，對自身的認識也未必透徹。若要真正領會他想要表達的意涵，人們必須徹底擺脫先入為主的觀念。因此，若真有人能理解他，那將只會發生在未來的世代。若我兄長的傑作就此湮沒無聞，我將感到深深地愧疚。」

