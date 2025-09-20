自由電子報
藝術文化

【藝術文化】台灣國際人權電影節開幕 探討氣候危機到多元人權

2025/09/20 05:30

2025台灣國際人權電影節昨日開幕，文化部長李遠（前排中）、《約見波布》導演潘禮德（前排左5）、電影工作者、政治受難者前輩及許多關注人權議題的觀眾一同為電影節揭開序幕。（文化部提供）2025台灣國際人權電影節昨日開幕，文化部長李遠（前排中）、《約見波布》導演潘禮德（前排左5）、電影工作者、政治受難者前輩及許多關注人權議題的觀眾一同為電影節揭開序幕。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國家人權博物館主辦的「2025台灣國際人權電影節」，昨（19）日於國立中正紀念堂演藝廳開幕，本屆以「地球在說話，你聽見了嗎」為題，透過影像回應極端氣候與環境變遷帶來的挑戰，呼籲大眾共同關注人權與永續發展。

導演葉天倫擔任策展人，首度規畫「環境人權」單元，探索環境變化背後的人類因素，並搭配「人權廣角鏡」單元，精選14部海內外獲獎及話題之作。雙開幕片為巴西電影《藍色亞馬遜》與柬埔寨導演潘禮德執導、法國與台灣合製的《約見波布》，分別探討亞馬遜環境議題與赤柬政權創傷歷史，邀請觀眾透過影像理解人類與環境共存的處境。

文化部長李遠致詞時表示，希望人權電影節能逐步擴展，不只是人權館每年辦的一個活動，而是能真正發展成台灣的重要影展。他亦強調，轉型正義或對歷史事件的記憶，不應被視為勾起仇恨，而是社會理解與和解的重要步驟，「我們必須要真的面對真相，沒有真相就沒有和解。」他並期盼透過人權影展，讓台灣文化在國際舞台上以人權為主題與世界連結。

影展「環境人權」單元共收錄5部作品，包括《藍色亞馬遜》、《他馬的火燒了地球》、《高山遊民》、《格陵蘭雪女》及《喵的奇幻漂流》，透過不同物種的生命掙扎映照氣候危機下的人類處境。「人權廣角鏡」單元則精選9部影片，涵蓋《約見波布》、《看不見的國家》、《學校的牆不見了》、《黑箱日記》、《民主，練習中》、《我依然在此》、《一部未完成的電影》、《席瑪之歌》與《喀布爾之燕》，反映全球各地的人權困境。影展期間安排26場放映，並搭配國際影人講座、專題講座及映後座談，提供觀眾多元參與的機會。

文化部表示，今年人權電影獎總獎金達60萬元，吸引逾百件短片投稿，得獎名單將於10月12日頒獎典禮揭曉，並於現場播放獲獎作品。

台北場即日起至10月12日於中正紀念堂舉行，高雄場將於9月22日至28日在喜樂時代影城高雄總圖店登場。此外，自9月起展開的聚落串聯巡迴放映，將持續至11月12日。

