【藝術文化】法頂尖拍檔原創音樂喜劇 ZZAJ今、明演出

法國雙人組「頂尖拍檔」原創音樂喜劇《ZZAJ 瘋狂爵士電台》首度登台演出。 （©JorisAllardon，頂尖拍檔提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由雲門劇場主辦，法國雙人組「頂尖拍檔」創作的原創音樂喜劇《ZZAJ 瘋狂爵士電台》，將於今（20）、明兩日在淡水雲門劇場首度登台演出。劇名「ZZAJ」將「JAZZ」反寫，正如演出本身以顛覆、即興、幽默方式演繹爵士精神：自由、冒險與不斷嘗試。

舞台場景設定於1960年代錄音室，一開場倒數便全面失控，節目裡的錯誤與突發狀況，都成為笑點來源。兩位音樂家透過即興、演唱與現場互動，把混亂化為能量，讓觀眾在80分鐘的表演中體驗「失敗也能閃閃發光」的哲學。

請繼續往下閱讀...

演出內容以爵士樂歷史為軸線，從藍調（Blues）、咆勃（Bebop）、放克（Funk），一路串連至當代流行，向杜克．艾靈頓、艾拉．費茲潔羅、約翰．柯川等大師致敬。觀眾熟悉的旋律將與戲劇元素交錯呈現，打造一場跨時代的爵士狂歡。

兩位演出者奧古斯丁．勒迪厄與馬提亞斯．羅希歐．佩渥斯特皆畢業於巴黎IMEP國際音樂學院，專攻爵士聲樂、作曲及多種樂器。他們運用即興循環錄音（Looping）技術，以雙人之力營造完整樂團的厚度與律動。導演桑德琳．瑞蓋斯基以小丑戲劇專長加入創作，將「失敗哲學」帶入舞台，邀請觀眾在笑聲與錯愕中，感受表演的張力與生命力。演出詳詢OPENTIX網站。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法