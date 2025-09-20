自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】何曉玫舞團林投姐，妳叫什麼名字？ 西門紅樓演至9/28

2025/09/20 05:30

何曉玫（前排右起）邀請陳明章擔任音樂顧問，由3位說書人陳言祐（後排左起）、曾伯豪、王力輪流演出。（記者凌美雪攝）何曉玫（前排右起）邀請陳明章擔任音樂顧問，由3位說書人陳言祐（後排左起）、曾伯豪、王力輪流演出。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕何曉玫舞團（Meimage Dance）作品《林投姐，妳叫什麼名字？》，以VR結合實境演出，在海外演出備受歡迎，最新加入月琴民謠引導，成為一個「現代觀落陰」的沉浸式作品，雖在農曆7月登場，卻感受到一股溫馨的力量。

台灣古老傳說「林投姐」的故事，講述一名命運坎坷的女子，丈夫意外死亡後，竟遭丈夫生前好友騙錢又騙情，終致一無所有而選擇結束生命，成為海邊林投樹下冤魂不散的女鬼。過去大家會探討女性在舊社會中的生存與價值判斷，而在《林投姐，妳叫什麼名字？》中，則試圖從「愛」出發，表面提問是，若林投姐生前沒有失去那麼多愛，又或在她很需要愛時，有人把愛分給她，她就會有活下去的力量嗎？

人的一生可能因為遭遇挫折而千瘡百孔，好像現場演出的舞者，好好的女人，乳房長到雙臀去，性別象徵的兩端，為何長滿「鼻子」？扭曲拉扯的身體何以變形至此？是太辛苦？還是太心痛？在演出最後的10分鐘，觀眾戴上VR，進入一趟觀看生命輪迴的旅程。

這麼沉重的議題，在音樂與說書人的引導中有了生機。民謠大師陳明章擔任此沉浸場版本的音樂顧問，並由新生代音樂人曾伯豪創作詞曲、百合花樂團主唱林奕碩操刀全新原創編曲及音樂設計，讓說書人以吟唱聲音搭建橋梁，展開一趟五感全開的儀式，觀看愛、失落與救贖。

《林投姐，妳叫什麼名字？》以定目劇的形式演出，每場次約1小時，在西門紅樓演出至9月28日，雖多達90場，但很搶手。詳詢TixFun。

