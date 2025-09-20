【藝術文化】燈怪巡演首站高雄 連3晚免費欣賞

2025全新原創客家親子劇《燈怪》，昨晚起連續3天，在高雄市文化中心圓形廣場演出。（記者黃佳琳攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕2025全新原創客家親子劇《燈怪》，7月在台北兩廳院藝文廣場首演後，昨（19日）晚起，連續3天的晚上，在高雄市文化中心圓形廣場演出，帶著高雄的觀眾走進奇幻的「燈怪宇宙」。

《燈怪》由客家委員會與紙風車劇團攜手打造，籌備近2年，以海洋與陸地共生為背景，描繪瓜族與燈怪世代傳承、共生守護的故事。其中，由紙風車設計打造的大型機械道具「燈燈國王」內含5000多個手工機械零件，能移動四肢、張嘴噴氣、展翅、眨眼，甚至能與觀眾「互動對話」。

客委會主委古秀妃說，《燈怪》全劇雖然用客語和華語交錯演出，但根據台北首演經驗，聽不懂客語的小朋友都看得懂，劇中不但用全新的童話故事傳遞客家精神的美好，還有好聽的客語歌，希望大小朋友看完劇也能說幾句客家話，一起唱客家歌。

高雄市長陳其邁表示，《燈怪》不只是講客語，同時它也傳承客家文化，包括敬天惜物、守護家園等客家精神，高雄市也致力於發展保存客家文化，包括提高客語認證的獎金，希望大小朋友可以一起來體驗客語之美，尤其進場的時候也不要忘記唱呱呱歌。

《燈怪》高雄場採免費觀賞，自由入座，歡迎南台灣的大小朋友前往觀賞。入場資訊詳詢客家委員會與紙風車劇團粉絲專頁及官網。

