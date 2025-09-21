自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】2025全國古蹟日開幕 李遠：沒有古蹟就沒有歷史的土地

2025/09/21 05:30

文化部長李遠（前排中）、文化部文化資產局長陳濟民（後）參觀「南投故事館」攤位。（文資局提供）文化部長李遠（前排中）、文化部文化資產局長陳濟民（後）參觀「南投故事館」攤位。（文資局提供）

〔記者蔡淑媛、董柏廷／綜合報導〕文化部主辦、文化資產局統籌的「2025全國古蹟日」，昨（20）日在文化部文化資產園區登場，活動將延續至明日。現場由全國22縣市政府共同設攤參展，串連藝文展演節目與體驗活動。

全國古蹟日展開，李遠（中）與人間國寶藝師陳嬿朱（左2）、洪平順（左3）、施鎮洋（右4）、彭繡靜（右3）等人共同揭開序幕。（文資局提供）全國古蹟日展開，李遠（中）與人間國寶藝師陳嬿朱（左2）、洪平順（左3）、施鎮洋（右4）、彭繡靜（右3）等人共同揭開序幕。（文資局提供）

文化部表示，「全國古蹟日」自2011年起，定於每年9月第3個週末舉辦，藉此呼應歐洲遺產日精神，並持續推廣文化資產保存理念。今年全國古蹟日博覽會以「文資有聲‧時代共語」為題，連結文化資產經由與人互動所產生的聲音或故事，傳達文化資產不僅可看見也可被「聽見」，開幕啟動畫面以「澎湖天后宮」做為文化記憶的源頭，並邀請「小金枝歌劇團」及「劉麗麗舞蹈團」做開幕表演。

文化部長李遠在致詞時分享，他近期參訪巴黎聖母院修復過程的觀察，感受到古蹟的脆弱與修復的重要，法國傾全國之力修復，是因為古蹟承載著國家、城市、人民走過的歷史及回憶。李遠強調，「沒有了古蹟，大家只能活在一個沒有歷史的土地上。」李遠指出，台灣雖然歷史不算悠久，但政權更迭所留下的不同時期建築，共同形塑了獨特的文化面貌。文化部將持續編列預算進行文化資產保存與再造歷史現場，今年更爭取2.94億元特別預算，用於南部受災古蹟的修復。

李遠也特別提及，近日驟逝的「土水修造技術（瓦作）」保存者傅明光，突顯傳統技藝傳承的急迫性。文化部將加速推動傳統工藝的記錄、保存與推廣，並協助推動全國傳統匠師產業工會的成立，以保障匠師工作權。他表示：「對於人間國寶及所有傳統文化保存者，你們的技藝，我們會努力地傳承。」

文化資產局長陳濟民則指出，今年「全國文化資產行動博覽會」於文化資產園區核心場域設置近50個展位，展示各地文化資產保存與活化成果；同時，全國逾1100處文化資產景點、場館同步開放，舉辦超過200場導覽與解說活動，讓民眾在日常生活中更貼近文化資產。

活動現場規畫5場手作工坊與3場主題講座，內容涵蓋製香、木榫、摺紙等工藝體驗，以及彩繪師、布袋戲偶雕刻師與文史工作者的分享，展現文化資產的深度。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應