【藝術文化】2025全國古蹟日開幕 李遠：沒有古蹟就沒有歷史的土地

文化部長李遠（前排中）、文化部文化資產局長陳濟民（後）參觀「南投故事館」攤位。（文資局提供）

〔記者蔡淑媛、董柏廷／綜合報導〕文化部主辦、文化資產局統籌的「2025全國古蹟日」，昨（20）日在文化部文化資產園區登場，活動將延續至明日。現場由全國22縣市政府共同設攤參展，串連藝文展演節目與體驗活動。

全國古蹟日展開，李遠（中）與人間國寶藝師陳嬿朱（左2）、洪平順（左3）、施鎮洋（右4）、彭繡靜（右3）等人共同揭開序幕。（文資局提供）

文化部表示，「全國古蹟日」自2011年起，定於每年9月第3個週末舉辦，藉此呼應歐洲遺產日精神，並持續推廣文化資產保存理念。今年全國古蹟日博覽會以「文資有聲‧時代共語」為題，連結文化資產經由與人互動所產生的聲音或故事，傳達文化資產不僅可看見也可被「聽見」，開幕啟動畫面以「澎湖天后宮」做為文化記憶的源頭，並邀請「小金枝歌劇團」及「劉麗麗舞蹈團」做開幕表演。

文化部長李遠在致詞時分享，他近期參訪巴黎聖母院修復過程的觀察，感受到古蹟的脆弱與修復的重要，法國傾全國之力修復，是因為古蹟承載著國家、城市、人民走過的歷史及回憶。李遠強調，「沒有了古蹟，大家只能活在一個沒有歷史的土地上。」李遠指出，台灣雖然歷史不算悠久，但政權更迭所留下的不同時期建築，共同形塑了獨特的文化面貌。文化部將持續編列預算進行文化資產保存與再造歷史現場，今年更爭取2.94億元特別預算，用於南部受災古蹟的修復。

李遠也特別提及，近日驟逝的「土水修造技術（瓦作）」保存者傅明光，突顯傳統技藝傳承的急迫性。文化部將加速推動傳統工藝的記錄、保存與推廣，並協助推動全國傳統匠師產業工會的成立，以保障匠師工作權。他表示：「對於人間國寶及所有傳統文化保存者，你們的技藝，我們會努力地傳承。」

文化資產局長陳濟民則指出，今年「全國文化資產行動博覽會」於文化資產園區核心場域設置近50個展位，展示各地文化資產保存與活化成果；同時，全國逾1100處文化資產景點、場館同步開放，舉辦超過200場導覽與解說活動，讓民眾在日常生活中更貼近文化資產。

活動現場規畫5場手作工坊與3場主題講座，內容涵蓋製香、木榫、摺紙等工藝體驗，以及彩繪師、布袋戲偶雕刻師與文史工作者的分享，展現文化資產的深度。

