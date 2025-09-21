自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】基隆潮藝術9/26登場 山海城打造港都藝術航道

2025/09/21 05:30

王仲堃作品《隨風搖曳的聲物》將於「山展區」展出。（基隆市文化觀光局提供）王仲堃作品《隨風搖曳的聲物》將於「山展區」展出。（基隆市文化觀光局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由基隆市政府與基隆市文化觀光局主辦的「2025基隆潮藝術」，將於9月26至10月26日登場。今年邁入第10年，展區首次擴大至基隆多個行政區，串聯「山、海、城」3大區域，邀集國內外19組藝術家與團隊進駐，並結合藝術市集、表演、導覽與講座，期望透過藝術成為城市與人群之間的交流媒介。

基隆市文化觀光局表示，策展規畫以基隆的山海地貌、港市歷史與多元族群為出發點，帶領藝術家進入不同城市空間，創造與文化共鳴的作品，呈現基隆文化流動性的多樣面貌。

今年3大展區中，山展區聚焦基隆塔與信二防空洞，王仲堃與徐瑞謙分別於塔頂、塔底，展出大型立體與聲音雕塑裝置，張欣語帶來《Listen to the Light—Keelung ver.》聲光作品，日本藝術家豬股亞希（Aki Inomata）則與國立台灣海洋大學合作，於基隆環境中展現其寄居蟹透明「城市殼」系列。海展區自基隆城際轉運站至阿根納造船廠展開，韓國藝術家金岐大以線材在城際轉運站構築巨型雕塑，排灣族藝術家張恩滿與奇浩部落共同創作裝置，回望都市原住民社區的歷史；陳普於阿根納造船廠遺構旁創作「Mossmo光獸」，結合工業與自然想像。正濱舊漁會大樓則由賴彥勳與韓國音樂家東熙、研究者林佩儒合作計畫《海潮・舟潮・離》，韓國藝術家任興淳及泰國藝術家伍廷・詹薩塔布特也帶來影像與聲響作品，探討港都歷史與環境基因。

城展區分布於中山陸橋、委託行商圈、海洋廣場與基隆市美術館前廣場，HomoPleasure團體打造《人魚壽司店》回應在地夜生活文化，酸屋在中山陸橋發起共創行動《回眸》，吳柏葳則以「Y2K藝術快閃空間」重述摩登商業記憶。倪嘉隆帶來氣囊裝置《彩嶼山獸》與繪本創作，謝榕蔚則於海洋廣場設置《懸日平台》，展現港區光影變化。

除了展覽，主辦單位也於東岸商場推出限時藝術市集「Sky Arena」，並規畫派對、表演、導覽與講座等活動，讓觀眾從不同角度體驗城市紋理。詳詢基隆市文化觀光局與2025基隆潮藝術的官網與臉書。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應