【藝術文化】基隆潮藝術9/26登場 山海城打造港都藝術航道

王仲堃作品《隨風搖曳的聲物》將於「山展區」展出。（基隆市文化觀光局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由基隆市政府與基隆市文化觀光局主辦的「2025基隆潮藝術」，將於9月26至10月26日登場。今年邁入第10年，展區首次擴大至基隆多個行政區，串聯「山、海、城」3大區域，邀集國內外19組藝術家與團隊進駐，並結合藝術市集、表演、導覽與講座，期望透過藝術成為城市與人群之間的交流媒介。

基隆市文化觀光局表示，策展規畫以基隆的山海地貌、港市歷史與多元族群為出發點，帶領藝術家進入不同城市空間，創造與文化共鳴的作品，呈現基隆文化流動性的多樣面貌。

請繼續往下閱讀...

今年3大展區中，山展區聚焦基隆塔與信二防空洞，王仲堃與徐瑞謙分別於塔頂、塔底，展出大型立體與聲音雕塑裝置，張欣語帶來《Listen to the Light—Keelung ver.》聲光作品，日本藝術家豬股亞希（Aki Inomata）則與國立台灣海洋大學合作，於基隆環境中展現其寄居蟹透明「城市殼」系列。海展區自基隆城際轉運站至阿根納造船廠展開，韓國藝術家金岐大以線材在城際轉運站構築巨型雕塑，排灣族藝術家張恩滿與奇浩部落共同創作裝置，回望都市原住民社區的歷史；陳普於阿根納造船廠遺構旁創作「Mossmo光獸」，結合工業與自然想像。正濱舊漁會大樓則由賴彥勳與韓國音樂家東熙、研究者林佩儒合作計畫《海潮・舟潮・離》，韓國藝術家任興淳及泰國藝術家伍廷・詹薩塔布特也帶來影像與聲響作品，探討港都歷史與環境基因。

城展區分布於中山陸橋、委託行商圈、海洋廣場與基隆市美術館前廣場，HomoPleasure團體打造《人魚壽司店》回應在地夜生活文化，酸屋在中山陸橋發起共創行動《回眸》，吳柏葳則以「Y2K藝術快閃空間」重述摩登商業記憶。倪嘉隆帶來氣囊裝置《彩嶼山獸》與繪本創作，謝榕蔚則於海洋廣場設置《懸日平台》，展現港區光影變化。

除了展覽，主辦單位也於東岸商場推出限時藝術市集「Sky Arena」，並規畫派對、表演、導覽與講座等活動，讓觀眾從不同角度體驗城市紋理。詳詢基隆市文化觀光局與2025基隆潮藝術的官網與臉書。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法