【藝週末．國際藝聞】神祕眼睛窺探 米妮．埃文斯的夢幻藝術特展

米妮．埃文斯構圖繁複的作品中，常出現神祕眼睛。（卡梅倫美術館提供）

文／方一在

美國非裔藝術家米妮．埃文斯（Minnie Evans，1892-1987）在半個世紀裡，創作出數千幅光彩奪目、千變萬化的藝術作品，靈感來自夢境啟發與家鄉（北卡羅來納州威明頓市）的明媚風光。米妮．埃文斯的作品帶有神祕主義色彩，對稱構圖中常出現繁複圖騰與神祕眼睛。這些充滿想像力、細節繁複的素描及油畫，反映出她的宗教信仰，對歷史、神話的研究，與周遭自然環境融為一體的內心世界。

波士頓美術館現正舉辦「米妮．埃文斯的夢幻藝術」特展（The Visionary Art of Minnie Evans），共有16件多媒體作品與手寫信件、明信片等實體物品串連，共同闡述藝術家與家鄉之間複雜且深刻的關係。米妮．埃文斯曾聽家人描述祖先在「吉姆．克勞時代」（19世紀美國南方針對黑人頒布種族隔離法案，稱為「吉姆．克勞法」）被奴役的經歷，以及1898年威明頓大屠殺時，上千名黑人逃入森林尋求庇護，曾有記者描述當時的景象──「透過樹木枝葉間窺探的臉孔」，這個畫面成為米妮．埃文斯日後創作的主題。在她的作品中，這一雙雙警覺的眼睛，喚起人們對屠殺及奴役時期監視的集體記憶，也反映她對於大自然可以保護人類的信仰。展期至10月26日。

