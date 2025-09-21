自由電子報
【藝週末．國際藝聞】18世紀日本畫壇巨匠 「圓山應舉─從革新者到巨匠」展

2025/09/21 05:30

圓山應舉1787年作品〈梅鯉圖屏風〉。（三井紀念美術館提供）圓山應舉1787年作品〈梅鯉圖屏風〉。（三井紀念美術館提供）

文／朱懿珉

伊藤若冲1790年作品〈竹鷄圖屏風〉。（三井紀念美術館提供）伊藤若冲1790年作品〈竹鷄圖屏風〉。（三井紀念美術館提供）

近年來隨著伊藤若冲（1716-1800）、曾我蕭白（1730-1781）等江戶時代「奇想派」畫家的聲勢高漲，圓山應舉（1733-1795）的人氣似乎略顯遜色。然而，回望18世紀京都畫壇，應舉才是拋開舊習、以全新視覺觀念開創時代的革新者。其以寫生為根基的筆墨，對當時的觀者而言，無異於一場前所未見的感官衝擊──如同虛擬實境般，將現實的景觀驟然推向眼前。他的畫風迅速在京都掀起風潮，吸引無數弟子慕名而至，最終孕育出以應舉為核心的「圓山四條派」，並奠定了他做為巨匠的地位。

三井紀念美術館開館20週年特別展「圓山應舉─從革新者到巨匠」，在東京首度展出伊藤若冲與圓山應舉合作的名作〈竹鷄圖屏風〉與〈梅鯉圖屏風〉。應舉的國寶傑作〈雪松圖屏風〉、重要文化財〈藤花圖屏風〉也在展出之列，呈現其繪寫自然已登臨精神境界的高度造詣。本展學術顧問、明治學院大學山下裕二教授指出：「圓山應舉為18世紀的觀者帶來革命性的體驗。在他的筆下，寫生不僅是臨摹，而是將山川草木、飛禽游魚，以逼近現實的視覺幻境，再造於紙絹之上。本次展覽透過一系列經典作品，一覽應舉如何由美術革新者躍升為巨匠的軌跡。」展期9月26日至11月24日。

