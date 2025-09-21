【家庭plus．徵文大拼盤】一到連假 無法招架

圖／rabbit44

連續假期可不是人人都期盼，因為假期面對的人事物，往往讓你累到希望不要放假……

〈我家變旅館〉親友留宿 雜事忙不完

文／默子（台南市）

原生家庭家教森嚴，父親非常好客，小時候家裡來客人，母親就得開始忙碌，我們幾個手足在廚房幫忙，為了給來客賓至如歸的好印象。行之有年的好客之道，我只能默默地看在眼裡，暗自發誓，等我長大絕不會有此種困擾。

怎知蟄居鄉下小農村的婆家，竟然也難逃親戚突然來訪，而且攜家帶眷，一來就住上幾天。古典老平房是親戚樂當民宿的好住處，真的被打敗了。

人家來鄉下吃住，就是給面子看得起，以客為尊，再怎麼麻煩、再怎麼怨懟，都只能往肚子裡吞，客人走後，打掃清潔整理，多費勁啊！沒辦法，誰叫咱們家房間多，總不能叫親戚去住旅館吧？

總之，不管娘家或婆家，親友來度假，就是至高無上的榮耀。

等孩子長大後，房間各有所屬，親戚來訪，逐一檢視房間，有自知之明，當然是小坐，喝喝茶吃點心聊聊天，往附近汽車旅館住宿。就像多年媳婦熬成婆的雀躍欣喜，只要不是來度假住宿，沒在怕的啦！

〈假期調解會〉連假不廉價 不再趕場

文／古家榕（基隆市）

剛結婚那幾年，每逢連假前，都要召開一場「人情事故調解會」：婆家、娘家、共同好友、各自好友，人人都強調「難得有空聚一聚」，誰吃了虧都傷心。

孩子出生後，談判層級更從商業博弈，上升至停火協定。然而，時間就是這麼多，為求皆大歡喜，只好勉強自己，攜家帶眷四處奔波，往往連假結束時，恨不得再多放兩天休養生息。

漸漸地，發覺我不敢拒絕，是怕別人對我不滿意。但，我本就無法取悅所有人，況且真正在乎我的人，也樂於體諒我的處境，遂開始在規畫時，根據親疏程度做出取捨：配偶、孩子、記掛於心的親友，至於那鞭長莫及的人際網末梢、和那些「我應該，但實在不想」的義務關係，不如就放過彼此、善待自己吧──生命如此短暫，還是該浪費在美好的事物上。

有人說，休息是跟自己的心好好在一起。那我想，「連續假期」就是跟所愛的人好好在一起──遵循內心的優先次序，把握住值得把握的人，讓連假不再廉價，為下一次的假期，創造更多無悔的回憶。

〈服務業心聲〉愈是放假日 愈是忙到爆

文／鄭云（台北市）

在我們家，連假並不是全員歡呼的日子，至少對哥哥不是。每當假期將近，在百貨公司當銷售員的他，總是繃緊神經出門；當別人開心出遊、打卡紀念，他早已站上賣場第一線，迎接排山倒海的人潮和五花八門的節慶活動。

他需要將各種限時優惠組合背得滾瓜爛熟，應對各式各樣的顧客，還得維持微笑；有時整天忙到連水都沒空喝一口，飯也吃得零碎匆忙。

最讓他難受的，不僅是腳痠或喉嚨乾，還有總是錯過屬於我們的家庭時光。

自從他做了這份工作，家庭合照裡常少了他的位置。每當我們拍照傳到群組，他總留言：「真好！我也想耍廢！」用笑語包裝著無法同行的落寞。其實他渴望的不只是短暫的喘息，而是能和我們一起窩在沙發上吃泡麵、看電視的日常。

別人盼放假，我哥卻怕放假。怕的不是假期本身，而是那種熱鬧過後、身心俱疲，最終還是得一個人靜靜回家的孤單，這才是真正讓人最疲憊的事。

〈放假都在忙〉逢節必拜 媳婦難為

文／Miss Wu（台南市）

單身的時候最喜歡連假了，睡到自然醒、零食不離手。想出門就約朋友去逛街；不想出去人擠人，就賴在沙發上追劇滑手機。

連假耍廢的小確幸，在婚後消失殆盡，取而代之、最讓人不想面對的，就是祭祀了。

婆家極其傳統，清明節掃墓、端午節避邪驅病、中秋節團圓、除夕圍爐，婆婆逢節必拜，供品則隨著節日有不同的樣式。

拜拜的作業繁複，光是上市場採買，就是大工程，更別說還得烹煮、擺盤，外加燒上幾炷香，等到整個流程結束，大半天的時間就過了。婆婆總是邊準備，邊告訴我，等她百年之後，這些祭祖大小事就交給我，記得清明要準備豆乾，子孫才會當官；吃韭菜，象徵長長久久……或許是潛意識地抗拒此事，這些禮俗於我而言，怎麼樣也記不住，面對婆婆熱切地說明，我心裡的話遲遲說不出口。

我想說的其實是：「不如對您的兒子說吧！」畢竟祖先是他的。那些供品如果要我準備，只會準備自己喜歡的水果喔！

