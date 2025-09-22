自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 渡也／給他們一個宇宙

2025/09/22 05:30

◎渡也◎渡也

◎渡也

雕刻師給每尊木偶頭顱

給他們容貌

給他們手腳

偶衣設計師給他們衣裳

三昧堂創意木偶團隊

團長給每尊木偶不同的姓名

給他們性格、情感

給他們身世

為他們編撰故事

和心路歷程

柳絮隨風、金九玄靈、小白鹿王……

每一尊遭遇、命運都不同

司馬藏雪、麻姑、長平郡主……

三百尊身高110公分的大木偶

各有各的外表、血肉、靈魂

和思想

團隊人員把人間最美的

都給木偶

最好的都給木偶

驚歎號都給木偶

團長嚴老師天天和木偶一起生活

一起用沉默交談

木偶高興，團長就高興

木偶悲傷，嚴老師也悲傷

每一尊木偶都是他的知己

都是他的家人

團長知道木偶們也有夢

所以十幾年來

嚴老師以及團隊團員帶木偶們

到中國、日本、法國、德國

到英國、荷蘭、印尼、越南……

去表演、交友、遊山玩水

去追夢

嚴老師給木偶們一個世界

一個宇宙

一個未來

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應