【自由副刊】 渡也／給他們一個宇宙

◎渡也

．

雕刻師給每尊木偶頭顱

給他們容貌

給他們手腳

偶衣設計師給他們衣裳

．

三昧堂創意木偶團隊

團長給每尊木偶不同的姓名

給他們性格、情感

給他們身世

為他們編撰故事

和心路歷程

．

柳絮隨風、金九玄靈、小白鹿王……

每一尊遭遇、命運都不同

司馬藏雪、麻姑、長平郡主……

三百尊身高110公分的大木偶

各有各的外表、血肉、靈魂

和思想

．

團隊人員把人間最美的

都給木偶

最好的都給木偶

驚歎號都給木偶

．

團長嚴老師天天和木偶一起生活

一起用沉默交談

木偶高興，團長就高興

木偶悲傷，嚴老師也悲傷

每一尊木偶都是他的知己

都是他的家人

．

團長知道木偶們也有夢

．

所以十幾年來

嚴老師以及團隊團員帶木偶們

到中國、日本、法國、德國

到英國、荷蘭、印尼、越南……

去表演、交友、遊山玩水

去追夢

嚴老師給木偶們一個世界

一個宇宙

一個未來

