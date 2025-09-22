限制級
【自由副刊】 渡也／給他們一個宇宙
◎渡也
◎渡也
．
雕刻師給每尊木偶頭顱
給他們容貌
給他們手腳
偶衣設計師給他們衣裳
．
三昧堂創意木偶團隊
團長給每尊木偶不同的姓名
給他們性格、情感
給他們身世
為他們編撰故事
和心路歷程
．
柳絮隨風、金九玄靈、小白鹿王……
每一尊遭遇、命運都不同
司馬藏雪、麻姑、長平郡主……
三百尊身高110公分的大木偶
各有各的外表、血肉、靈魂
和思想
．
團隊人員把人間最美的
都給木偶
最好的都給木偶
驚歎號都給木偶
．
團長嚴老師天天和木偶一起生活
一起用沉默交談
木偶高興，團長就高興
木偶悲傷，嚴老師也悲傷
每一尊木偶都是他的知己
都是他的家人
．
團長知道木偶們也有夢
．
所以十幾年來
嚴老師以及團隊團員帶木偶們
到中國、日本、法國、德國
到英國、荷蘭、印尼、越南……
去表演、交友、遊山玩水
去追夢
嚴老師給木偶們一個世界
一個宇宙
一個未來
