藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】 《懸在心頭的滋味──國民飲食文學讀本》

2025/09/22 05:30

《懸在心頭的滋味──國民飲食文學讀本》 李純瑀（魚小姐）編著，麥田出版《懸在心頭的滋味──國民飲食文學讀本》 李純瑀（魚小姐）編著，麥田出版

李純瑀（魚小姐）編著，麥田出版

身在台灣這座美食寶島，讀飲食文學，應視為一種自我尊重。飲食為文學增味，文學亦回頭為舌尖的酸甜苦辣鹹鮮增添情感的催化。本書集結二十一位作者、共二十一篇作品，皆為近十年間於報章雜誌或書籍發表，篇末附編者賞析，以一組關鍵字引領讀者尋索文中況味。選文風格、跨度均廣，以抒情為底味，有的如食譜、食材科普，邊讀邊燃起下廚欲；有的如饕客地圖，上網查店家資料如讀互文；有的是文化筆記，串起個人與集體的記憶。來去吃麵，可以是祖孫情的主旋律，也可以是相親識人之道。醃高麗菜不能玩票，包潤餅該備料一整桌才夠意思，旅途中點菜別小氣，以免婚姻留裂痕，不過請尊重身體踏進店門前的遲疑，難吃的食物等同非禮。仔細看作者名單，不乏飲食文學名家如焦桐、韓良露、食家飯，也有小說家兼魚販林楷倫、食譜作家毛奇、食物造型師李宛蓉、台南阿霞飯店主廚吳健豪，以及多位新生代寫作者。再看選文出處與賞析開頭，也許編者更希望讀者按圖索驥的是一本本飲食文學書，如蘇凌《菜場搜神記》、鄭進耀《吃便當》、朱全斌《人生需要酒肉朋友》、司徒衛鏞《回憶的味道》，因此甚至收錄李桐豪為《民國太太的廚房》寫的書評。做為「國民讀本」，本書輕巧易入口，宜反覆咀嚼，但不宜深夜回味，食欲高張之餘，腦中餘味不散。

（檸檬糖）

