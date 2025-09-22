【家庭plus．親子會客室】媽媽練習曲

圖／達志影像

文／平均

看到臉書某社團，有位母親說孩子身高不夠，感到自卑，於是她幫孩子訂定跳繩時間，孩子不遵循，有時媽媽催促提醒，孩子還兇她……要幫孩子？還是讓孩子自己面對後果，媽媽內心天人交戰。

很多家庭狀況和這位媽媽類似，上有高堂要照顧，下有處於青春期風暴中的孩子，本身亦是職業婦女，裡外壓力的推擠，經常覺得喘不過氣。內心也經常蹦出這樣的疑問：「是我這個母親不夠好嗎？」、「我想要幫你，錯了嗎？」究竟要如何一邊扮演著如此吃力不討好的角色，又一邊照顧自己的身心呢？

請繼續往下閱讀...

以下練習曲不妨試看看：

1.避免在盛怒下說出「決定性」的話。我也曾對女兒說：「妳這次考不好，小提琴就不要去學了。」這類情緒勒索的話語，不但沒有解決問題，反而倒扣親情存款。

感到生氣時，練習先短暫離開現場，待彼此情緒冷靜下來，再針對剛剛起衝突的問題做檢討與溝通。

2.練習孩子離巢時，我們要怎麼過日子。許多父母在養育路上戰戰兢兢，重心皆在孩子身上，當孩子長大到外地求學或工作，自己卻難以調適，讓我們假設孩子離巢吧！

我的母親在近60歲時，開始拾起畫筆，不但完成兒時的夢想，愈畫愈好，還有人想出價收藏，母親藉由畫畫找到了退休後的生活重心和樂趣。此外，她也開始走路爬山，身體硬朗，健康檢查數字比我漂亮，我從母親身上看到典範。

當孩子離巢，我們也要建立其他生活重心和嗜好，讓自己擁抱樂活生活。

3.我們總希望孩子段考有好成績、比賽都能贏，那麼問問自己，成長過程都沒讓父母失望嗎？難道，青春期幾次的挫敗，就讓自己長成了不好的大人了嗎？沒有，自己還是很努力在過日子，練習別把眼前的輸贏看得太重，引導孩子從經驗中學習和成長才是重點。

人生不到最後，不會知道誰是贏家。但到中年之後，你會發現，很多人在乎有沒有存夠養老金？有沒有硬朗的身體陪伴我們到處旅行去？卻沒什麼人在乎當年念什麼學校、考試考幾分。

4.給自己安排小旅行。每季我會給自己安排旅行，可以練習獨旅，也能和朋友或家人一起。保持開放的心情，接觸大自然，不論是在山上或海邊，大自然使我們感到渺小、謙卑。每次旅行回來，我好像都能用更開闊的心胸，看待生活裡的瑣碎問題，思緒也更清明。

5.建立一個規律的運動習慣。運動不但能維持健康，體態變好外，自信心也會增加，因為運動時腦內會分泌多巴胺，多巴胺會讓我們感到快樂。開始運動有個心訣：由簡單或有興趣的開始，才容易持之以恆喔！

希望我們都能當個快樂的母親。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法