晴時多雲

家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】兒時餐盤 歡樂回憶

2025/09/22 05:30

圖／swawa.com圖／swawa.com

文／李翠玲

今天的晚餐是咖哩飯，黃澄澄的咖哩配上綠色的花椰菜，想讓人不多吃一碗飯都難。但今天餐桌上的主角不是咖哩，而是用來盛裝咖哩飯的動物餐盤。

動物餐盤是某一年的親子旅行途中所購買的，三個孩子，一人挑選了一種自己喜歡的動物盤，姊姊選了貓熊盤，妹妹喜歡青蛙盤，弟弟挑了老虎盤。孩子還小的時候，每每遇到我煮咖哩時，都會要求一定要用自己的動物盤。隨著孩子漸漸長大，動物餐盤被使用的次數就愈來愈少了，今晚的咖哩香味，喚起了孩子的兒時記憶，當自己的餐盤再度上桌，家中歡笑、驚喜聲連連。

弟弟說，用這種盤子吃咖哩，就會覺得特別好吃，而且，一定得將咖哩和白飯分開擺放，白黃分明，才能讓人垂涎欲滴。姊姊說，咖哩飯會把貓熊臉遮住，所以一定要吃得乾乾淨淨，才能看見貓熊那張可愛的臉。妹妹說，記得這個青蛙盤是逛了很多間店，才決定要買這三個盤子，當時還擔心裝在行李箱裡面，會不會摔破了。大家一邊吃，一邊回憶旅行中的點點滴滴，用餐的過程充滿笑聲，你一言、我一語，餐盤很快就見底。

小時候的餐盤雖然被束之高閣，但偶爾拿出來使用，讓幸福的餐盤喚起歡樂的回憶，三個餐盤盛裝的不僅僅是食物的美味，還承載著一家人幸福的歡笑聲。

