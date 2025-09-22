限制級
【家庭plus．生活大補帖】感謝好友充電
圖／swawa.com
文／洪雅君
心情有點不好的一天，覺得自己被世界遺棄，不想聯絡人，也不想被聯絡，但因為兒子要考多益，想到曾和好友去補多益，想問好友課本還在不在，要跟她借，好友說她要找找。
過了幾小時，好友找到了，拿來給我，不只送來多益課本，還送我她這次去法國買的圍巾，她跟我說，看到這個顏色，直覺我會喜歡，且我生日快到了，就買來送我當生日禮物，她還說：「妳看，妳在我心裡是有位置的！」
好友的這句話，真是讓我感動！原來，世界沒有遺棄我，感謝好友，總能讓我陰暗的天空，帶來陽光，重新照亮我的世界。
讓我想到曾經在網上看到的一段話：多靠近為你充電的人，人和人是不一樣的，有的人能幫你充電，跟他聊兩句，你就滿血復活，又可以跟世界扳手腕了；而有的人只會耗電，你跟他說一句話，感覺少活好幾天！
我覺得，我真的很幸運，能擁有為我充電的好朋友！
