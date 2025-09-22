自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活大補帖】感謝好友充電

2025/09/22 05:30

圖／swawa.com圖／swawa.com

文／洪雅君

心情有點不好的一天，覺得自己被世界遺棄，不想聯絡人，也不想被聯絡，但因為兒子要考多益，想到曾和好友去補多益，想問好友課本還在不在，要跟她借，好友說她要找找。

過了幾小時，好友找到了，拿來給我，不只送來多益課本，還送我她這次去法國買的圍巾，她跟我說，看到這個顏色，直覺我會喜歡，且我生日快到了，就買來送我當生日禮物，她還說：「妳看，妳在我心裡是有位置的！」

好友的這句話，真是讓我感動！原來，世界沒有遺棄我，感謝好友，總能讓我陰暗的天空，帶來陽光，重新照亮我的世界。

讓我想到曾經在網上看到的一段話：多靠近為你充電的人，人和人是不一樣的，有的人能幫你充電，跟他聊兩句，你就滿血復活，又可以跟世界扳手腕了；而有的人只會耗電，你跟他說一句話，感覺少活好幾天！

我覺得，我真的很幸運，能擁有為我充電的好朋友！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應