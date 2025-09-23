【藝術文化】國光30週年壓軸鉅獻 《夢紅樓．乾隆與和珅》經典重演

兩位靈魂要角，唐文華飾乾隆（右）、溫宇航飾和珅。（國光劇團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕傳藝中心國光劇團成立30週年，選擇重演《夢紅樓．乾隆與和珅》做為年度壓軸鉅獻，也是國光劇團繼2014《康熙與鰲拜》、2016《孝莊與多爾袞》後，於2019年推出的清宮3部曲最終章。為何探討帝王與大臣關係的清宮劇，到第3部曲要特別加上《紅樓夢》的元素？原來是編劇林建華想呈現大清帝國由盛轉衰的關鍵，以《紅樓夢》的「水滿則溢、月盈則虧」，剖視乾隆與和珅的君臣關係，並開掘觀覽帝國衰敗的獨特視角。

京劇小天后黃宇琳（圖）飾王熙鳳，國光劇團林庭瑜飾秦可卿。（國光劇團提供）

不同於過往將和珅簡化為貪官形象，《夢紅樓．乾隆與和珅》深入挖掘和珅博學多才、機敏多面的人格特質，展現乾隆對和珅惺惺相惜的複雜情感與政治心機。兩人間微妙的權力與信任博弈，揭示了人性與歷史的矛盾，也成此劇吸引觀眾思索的故事軸線。而《紅樓夢》做為劇中重要意象，不僅是乾隆禁書，亦是乾隆與和珅兩人生活與心靈的共鳴。

請繼續往下閱讀...

京劇小天后黃宇琳飾王熙鳳，國光劇團林庭瑜（圖）飾秦可卿。（國光劇團提供）

《紅樓夢》中繁華易逝的意象，如太虛幻境般預示大清帝國的命運，虛實相映、耐人深省，而王熙鳳的視角，折射出盛極而衰的家族悲歌，也與乾隆朝廷的興衰同構。

國光劇團昨（22）日在兩廳院舉辦此劇宣告記者會，導演戴君芳表示，此次重演，演員們也再度挑戰自我，從人物情感、肢體調度、聲腔節奏全面調整，使角色層次更為飽滿；舞台與影像設計則從「多寶格」概念出發，讓乾隆與和珅彷彿透過多寶格的明鎖、暗屜、夾層相互探測彼此心竅，互相遂行權力慾望。

國光團長張育華表示：「30年來，國光一直在挑戰京劇藝術的邊界，從清宮3部曲中，我們看見了歷史人物的情感，也看見創作不斷超越自我的可能性。《夢紅樓．乾隆與和珅》歷經6年再度歸來，希望讓觀眾能感受到國光品牌持續精進的決心與熱情。」

11月14日至16日在國家戲劇院、29日至30日在台中國家歌劇院大劇院演出，詳詢Opentix。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法