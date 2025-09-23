【藝術文化】馬友友感性巴赫之夜 吸引年輕樂迷聆賞

大提琴家馬友友重登台北國家音樂廳，帶領台灣樂迷享受了一個專屬於馬友友感性的巴赫之夜。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕睽違3年，大提琴家馬友友重登台北國家音樂廳，於昨（22）日晚間再度帶領台灣樂迷享受了一個專屬於馬友友感性的巴赫之夜。

音樂會由趙季平《草原之夏》揭開序幕，馬友友以大提琴模擬馬頭琴的悠揚，展現遼闊意象。隨後便回到巴赫的世界，在《G 大調第一號》、《C 小調第五號》與《C 大調第三號》組曲之間，穿插了瑟宮與克倫姆的作品。傳統與當代交錯激盪，音樂中既有歲月的厚度，也映照著他與世界的對話。

巴赫對於馬友友來說，不只是音樂生涯，也是生命的導師，他分別在27、42與62歲3度錄下4首組曲，映照人生的不同階段。從青春的勇氣到跨界與舞蹈、建築、戲劇、影像對話，到了60歲，將組曲化為人文與自然的告白，呈現生命思索與世界關懷，猶如一趟心靈的旅程，在不同的時空與人對話，他說，「我所演奏的，就是我所經歷的一切。」

昨夜的音樂會也一樣，不僅邀請聽眾隨著他的演奏愛上巴赫，更讓巴赫的音樂召集青年走進音樂廳，尤其在「青少年 1+1」計畫的支持下，很多年輕世代走進音樂廳，見到不少年輕觀眾屏息傾聽的神情，就像馬友友曾說的：「音樂幫助我們理解彼此，讓『他們』成為『我們』。」

