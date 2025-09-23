自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】《Kiss & Cry》指尖輕舞演繹愛 衛武營窺見電影誕生

2025/09/23 05:30

比利時阿斯特嘉舞蹈劇場《Kiss & Cry》。（衛武營提供）比利時阿斯特嘉舞蹈劇場《Kiss & Cry》。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄衛武營國家藝術文化中心10月18至19日全台首演比利時阿斯特嘉舞蹈劇場《Kiss & Cry》，10年來風靡超過30個國家，以指尖輕舞結合即時影像，劇場演繹愛與記憶電影，帶領觀眾體驗溫柔奇幻之旅。

《Kiss & Cry》由比利時電影鬼才賈柯．凡．多梅爾與妻子頂尖編舞家蜜雪兒．安．德梅共同創作，將劇場變成電影拍攝現場，攝影機、道具師、燈光師等，全映入眼簾，既非戲劇也非舞蹈，而是一部正在進行中的電影，尤其主角是表演者的雙手，在鏡頭前翩翩起舞，時而交纏、時而追逐，演繹戀人跨越一生的聚散離合。

此外，舞台是一座座精巧微縮模型，如迷你火車站、廚房，飄著雪的森林、波光粼粼的游泳池，劇中口白隨著巡演國家而使用不同語言，迄今已使用過9種語言，這次中文版由金馬影帝莫子儀傾聲演繹，為深刻的愛情記憶，注入情感的溫度與敘事的重量。

衛武營表示，此作魔幻核心在於所有「電影魔法」幕後製作過程，都將與電影內容同步上演，包括攝影師將扛著攝影機在模型間穿梭取景，工作人員用吹風機製造風暴、用糖粉模擬下雪、用水蒸氣營造迷霧，電影工業的祕密在劇中全化為詩意的現場表演。

衛武營指出，75分鐘奇幻旅程找回對藝術最純粹的驚嘆與感動，舞台上一切行動也透過鏡頭即時投影在後方大銀幕，觀眾不僅能欣賞一部製作精良、情感細膩的電影，更能同時窺見電影誕生的所有迷人細節，獲得前所未有的雙重觀賞體驗。

