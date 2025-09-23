限制級
【藝術文化】烏犬劇場《低．俗．畫本》 解構經典「樊梨花」
烏犬劇場新作《低．俗．畫本》以新角度詮釋經典女性角色「樊梨花」。（傳藝中心提供）
〔記者董柏廷／台北報導〕由傳藝中心打造的實驗平台「戲曲夢工場」邁入第8屆，今年以「乙巳革命」為策展主題，9月27日至28日將在台灣戲曲中心推出烏犬劇場作品《低．俗．畫本》。作品以監獄做為故事場域，透過現代語言與歌仔戲曲調的交會，開啟一段關於差異、對話與共存的舞台探索。
劇情描述阿傑因衝動暴力入獄，在禁閉室中與自稱「阿猴」的神祕人物相遇。這位能言善道的詐欺犯似乎能穿越鐵窗，帶來菸酒與故事，兩人的對話逐漸引出一段破碎生命的隱喻。作品以歌仔戲音樂與現代街頭語言的碰撞，描繪底層青年在命運裡的掙扎與翻轉可能。
《低．俗．畫本》為烏犬劇場首次與傳統戲曲合作，邀集歌仔戲演員柯進龍與詹佳穎參與演出。當代社會談論「改變」，不再單純是激進或顛覆，而是更重視不同領域之間的差異與共鳴。演出以「低俗」與「畫本」為核心概念，透過戲曲與現代劇場的對話，重新審視階級、性別與文化價值的交錯。
烏犬劇場表示，「低俗」經常被視為庸俗或流氓，對照社會追求的高雅與積極；而「畫本」則介於正史與流行文化之間，折射出時代的集體潛意識。此次演出以話本為起點，將經典女性角色「樊梨花」置入劇中，由男性戲曲演員詮釋其形象，藉此解構並重建性別敘事，挑戰觀眾對角色與身分的既定認知。
