自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】烏犬劇場《低．俗．畫本》 解構經典「樊梨花」

2025/09/23 05:30

烏犬劇場新作《低．俗．畫本》以新角度詮釋經典女性角色「樊梨花」。（傳藝中心提供）烏犬劇場新作《低．俗．畫本》以新角度詮釋經典女性角色「樊梨花」。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由傳藝中心打造的實驗平台「戲曲夢工場」邁入第8屆，今年以「乙巳革命」為策展主題，9月27日至28日將在台灣戲曲中心推出烏犬劇場作品《低．俗．畫本》。作品以監獄做為故事場域，透過現代語言與歌仔戲曲調的交會，開啟一段關於差異、對話與共存的舞台探索。

劇情描述阿傑因衝動暴力入獄，在禁閉室中與自稱「阿猴」的神祕人物相遇。這位能言善道的詐欺犯似乎能穿越鐵窗，帶來菸酒與故事，兩人的對話逐漸引出一段破碎生命的隱喻。作品以歌仔戲音樂與現代街頭語言的碰撞，描繪底層青年在命運裡的掙扎與翻轉可能。

《低．俗．畫本》為烏犬劇場首次與傳統戲曲合作，邀集歌仔戲演員柯進龍與詹佳穎參與演出。當代社會談論「改變」，不再單純是激進或顛覆，而是更重視不同領域之間的差異與共鳴。演出以「低俗」與「畫本」為核心概念，透過戲曲與現代劇場的對話，重新審視階級、性別與文化價值的交錯。

烏犬劇場表示，「低俗」經常被視為庸俗或流氓，對照社會追求的高雅與積極；而「畫本」則介於正史與流行文化之間，折射出時代的集體潛意識。此次演出以話本為起點，將經典女性角色「樊梨花」置入劇中，由男性戲曲演員詮釋其形象，藉此解構並重建性別敘事，挑戰觀眾對角色與身分的既定認知。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應