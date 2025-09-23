【自由副刊】 廖玉蕙／押花 － 2之2

圖◎SHIANGCC

◎廖玉蕙 圖◎SHIANGCC

母親年少時，曾結交了一位手帕交，這位阿姨的丈夫是醫師，在台中開了家小兒科醫院，我們兄弟姊妹從小到大都仰賴姨丈看病。我曾寫了篇〈取藥的小窗口〉，敘述當年年紀小，虛榮，因為長年病弱，去姨丈的醫院免費看病時感受的自卑與羞愧。H也嫁給醫師，我居然也開始步母親的後塵，將家裡的姊妹兄弟的腸胃都交給A負責維安。我不時打電話給A請教些瑣細的醫療問題，H想必經常遇上這樣的麻煩事，每每接到我的電話，就很直接地問：「今天又是什麼問題啦？」雖然聽了有些愧赧，但我不理她，兀自切入主題，她也沒法子。

三姊年輕時，就是被A檢測出罹患初期胃癌，因為早期發現，救回一命；我大哥酒後騎車自摔，昏迷指數超低，群醫束手，是A幫忙大哥由台中轉診到北榮。一個多月後，幸運地清醒過來；我和小哥、女兒、姪兒的胃痛毛病，也端賴A的妙手回春。

尤有甚者，幾年前，外子在台大醫院開刀，原本預計三或四個鐘頭的手術，卻從中午十一時一直到晚間十一點都還沒送出手術房。當時，整個家屬等候區，只剩我們一家兩個女眷鵠候。在一只聚光燈照射下，看到工作人員不停將血漿送入手術室，簡直焦慮至極。多虧H和A兩夫妻，每隔幾分鐘就從雲端捎來溫柔的安撫，齊聲打氣，親切叮囑，讓我不至因失措慌張而崩潰。術後，還仰仗他們持續的關照與鼓勵，方才度過難關。

我們就這樣，用著最自在的隨興方式，維繫著青梅竹馬的深刻友誼。結婚後就出國定居的R，每次回國，三個人就約著吱吱喳喳回復少女時代你推我打的互動模式約會，不刻意聯繫，只偶爾聚聚、聊聊。

有好長一段時間，我們各自忙於孩子的或工作上的瑣事。我兒子後來經營「行冊餐廳」，提供地中海食物。一日傍晚，我們在徐州路上散步，不知為何提起H和她的家人。這一回首，竟發現已有許久沒有聯繫了。我說：「我們該請她和家人到『行冊』去聚聚聊聊的，有兩、三年沒連絡了。」

坐而言，不如起而行，回家立刻撥電話，竟然都沒人接。我知她兒子在國外攻讀博士學位，以為她又出國探親去，我在LINE上寫下邀請。誰料回傳的竟是可怕的噩耗：才沒多久前，她那認真取得博士學位的兒子，竟在國外搭同學的轎車，被逆向卡車撞死了。

猶如晴天霹靂，夜裡，我輾轉反側，一想起H必然的悲痛，不禁痛哭流涕。當年她是怎樣在我惶惑慌張時，陪伴我度過難熬的時刻；如今，她遇到更大的傷痛，我不但先前毫無所悉，事後也無能為力。我能為她做什麼呢？膽小的我，連去看她一下都怕驚擾了她，而她回覆我的竟是：「我的後半生注定以淚洗面，絕望度日。」

人生真像一場夢。有人在夢中經歷繁華，有人則跌落深淵。想起來老天真是無情。H在被國際電話告知兒子腦死的同時，也被徵詢是否願意器捐。她的丈夫說：「兒子是你生的，你決定。」於是，她忍住椎心之痛同意器捐，嘉惠多人。我讚佩之餘，還是不知怎麼辦。H說她正在接受精神科治療，婉辭探望，我半夜蒙被痛哭。

後來，我幾次打電話，她都沒接；寫私訊邀約，也已讀不回，我將心比心，知她肝腸寸斷，需要時間來止痛療傷，也不敢多加打擾，更實際的原因是，我不敢面對一顆碎紛紛的心。接著就是Covid-19肆虐，舉世皆驚，大家都閉門謝客，不相往來。

2023年3月，R從美國返台，聽說H喪子已四年，幾乎與世隔絕，大吃一驚。她行動力強，跟我說：「就再約約看吧！如果她不接電話，我們就直接殺到她家，才不管她給探望或不給探望。」時代果真屬於勇於行動的人，H終於被半脅迫著答應來聚。我是無用的雙魚座，聽到伊人訊息，哭成大雨。

就這樣，我們就在寒舍相聚。淚眼相向，彷如隔世。大難過後的劫後餘生，讓我們格外珍惜。H歷數如遭電擊後的歲月，如何以淚洗面；如何在公車上無意間瞥見兒子常穿的格子襯衫，忽然心裡像被鑿出一個空洞般呼吸困難……幾度失聲。我們且哭且笑，邊相互端詳、邊斟酌講出的話會不會不小心刺痛了衷腸。她說這些年她默默學會了製作押花解愁，也展示手機裡壓出的花樣，真是美麗極了。但我確知她的痛仍兀自停滯心坎，我們只要言語稍一閃失，就會穿透她羸瘦的胸背。夕陽逐漸西沉，相擁作別時，我拿捏了雙手的力道，唯恐過度，會將她的心捏碎。

這個月，我出版新書，寄贈了H和R。前者近在咫尺，就離我居處不遠的地方；一位遠居美國東南方的邁阿密。隔著偌大太平洋的那端，很快有了回應；近在咫尺的那位，卻遲遲沒有回音。難不成台北竟比邁阿密還要迢遞？我心情瞬間低落下來，是因為事雖過、境尚未遷？心魔依然蟄伏？十餘日過去，接到H的致歉訊息，說是右肩疼痛，遍尋良醫，前幾天才稍緩解，所以遲覆。我鬆了口氣，赫然驚覺自己原來如此擔心。

女兒聽說了，幫我們組了個小群組，三人遂在對話框中，一如初中時期般，急急搶話說，彷彿要在短時間內將多年相思訴盡。我們從LINE開啟的那刻──

台北上午11:40一直聊到晚間11:40。我們的白日正是R的夜裡，也意味著在美國的R，一夜未眠，精神亢奮。

我們談別後種種，老後的身體狀況，退休生活及未來的打算，感歎歲月催人老。H說，她皮膚蠟黃，法令紋明顯：「但我還是不死心，所以，有敷臉。我很怕到了天堂，我兒子已經不認得我了。」我心裡一驚，終於抓到了關鍵字「兒子」。我們一直戰戰兢兢避談的「兒子」終於從她的口中回來了，漫天烏雲全開，我揣測，H或許已培養出勇氣面對，她跟著兒子一起回來了，這是多麼讓人振奮的事。於是，三人相約今年十月必在台北相會，吃豪華餐，進行豪華之旅，R和我還鼓勵多才多藝的H繼續參與她老師號召的「押花展覽」盛事，希望她將被摘下的花瓣密密封進畫框裡，讓人們欣賞它的美麗和彷若復活的生機；而我們三個年紀加起來不只兩百的母親則立定志向：重回頭，再度相偕向純真年代的情誼趨近。●

