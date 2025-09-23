限制級
【自由副刊】 王兆基／回南天
◎王兆基
．
我舉起傘因為下雨
我磨利傘尖因為天空下布袋彈
到今日，還是溼樹枝一般的衣物
小暴力的貼膚之親
．
哦，夜的地氈披在身上
來隱形星體的爆炸
那光的絨毛使我想起某種水果上的
某件羈留室的黑氈絨毛
像風災裡老人的亂髮說話
口齒不清地與空氣的
西班牙牛力糾纏
而角度在牛頭上
在我的思想裡
傾斜也扭轉
一塊塊詞嵌接的魔方
色彩例如黃是雛菊般希望的陳舊比喻
黑是我自己的瞳孔因為看清而決定盲目
綠是巨型垃圾箱裡曾經發行的日報與手勢
橙是橙皮我卻喜歡陳皮因有時間去剝開它
藍是七個時裝問題例如某種暗角中跳舞把手指當鐵錘的合法職業
白是籐條炆人肉如此貼膚之親
．
我舉起傘因為想念雨中的人
在現場生火，我患風溼比天文台
準確預測回南天與那壓在頭皮的歷史
我的關節與世代不會痊癒，一如以往
