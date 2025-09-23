【自由副刊】 王兆基／回南天

◎王兆基

◎王兆基

．

我舉起傘因為下雨

我磨利傘尖因為天空下布袋彈

到今日，還是溼樹枝一般的衣物

小暴力的貼膚之親

．

哦，夜的地氈披在身上

來隱形星體的爆炸

那光的絨毛使我想起某種水果上的

某件羈留室的黑氈絨毛

像風災裡老人的亂髮說話

口齒不清地與空氣的

西班牙牛力糾纏

而角度在牛頭上

在我的思想裡

傾斜也扭轉

一塊塊詞嵌接的魔方

色彩例如黃是雛菊般希望的陳舊比喻

黑是我自己的瞳孔因為看清而決定盲目

綠是巨型垃圾箱裡曾經發行的日報與手勢

橙是橙皮我卻喜歡陳皮因有時間去剝開它

藍是七個時裝問題例如某種暗角中跳舞把手指當鐵錘的合法職業

白是籐條炆人肉如此貼膚之親

．

我舉起傘因為想念雨中的人

在現場生火，我患風溼比天文台

準確預測回南天與那壓在頭皮的歷史

我的關節與世代不會痊癒，一如以往

