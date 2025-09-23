自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 卓璽／鏡頭的盡頭

2025/09/23 05:30

◎卓璽◎卓璽

◎卓璽

大路在這裡轉彎，小路在這裡斷裂。我站在岔口，想起祖輩走過的獵徑，如今已被水泥覆蓋。無路可走的人，只能在此落腳。天黑之前，我得找到一處容身之所。

沒有獵寮，就在荒野裡自己搭建。拾起倒木，可當桌椅；撿些竹竿與芒草，也能擋風。我需求不多，所以容易滿足。夜裡，我會倒滿酒杯，敬上祖靈，也敬自己一份勇氣。寒風吹過身體，顫抖便算過去，不必再把冷說出口。沉默就是祈禱，不靠別人，也能自我庇蔭。即使身體有一天像老屋般朽壞，我也要在廢墟上修補靈魂。

祈望日子能長久而安靜。石頭築牆，劃定欲望的邊界；小窗迎光，炊煙自孔中逸出。這樣的屋子簡陋，卻與土地緊緊相連。我體內的鋼筋，也正默默彎向大地。

若要找我，可以去角落，靠門的位置；或是團體照最後一排的邊緣。我的嗓子因沉默而改變，笑容因邊緣而變形。但那些看似不同的人，其實都是我的另一種模樣。

我在宴席上舉杯，不獨飲，也不張揚孤獨。困倦時，茶也好，咖啡也罷，不加糖，不攪拌，只為安然睡去。希望不寄託在冥想，而在勞動與語言中──因為唯有經驗與語言，能讓我的名字繼續存活。

最喧囂的地方，是人群的盡頭。被放大到虛無，是鏡頭的盡頭，誰能將我對焦？我因融入背景，永遠模糊。●

