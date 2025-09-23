自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 愛讀書

【自由副刊．愛讀書】 《如果我們失去太陽》

2025/09/23 05:30

《如果我們失去太陽》
張家瑜著，木馬文化出版

張家瑜著，木馬文化出版

就算失去了生命中光和熱的來源，也可以好好地活在定靜之中――生於台灣，婚後居於香港的張家瑜，透過散文集《如果我們失去太陽》向讀者展示生命裡關於失去的櫃子。書分三輯：輯一「啄本」從妹妹患病至離世，喪失手足的悲痛開始，細述家族中各人的青春和凋零；輯二「寫真」像翻開老照片那樣回憶出生成長之地花蓮的人和事；輯三「星移」則從2019年的香港變天開始，從「半個香港人」的角度記錄一座城的榮和衰。從第一本散文至今，十五年來張家瑜作品產出不多，像要把生命體驗耐心種植，待文字在樹上結成圓潤熟果才採收。做為家中長女，張觀看世間人事世情，總是帶著一種能忍受痛苦，看穿表相，靜靜陪伴受苦者的冷靜慈悲包容。例如對掛念亡父的丈夫說：「才開始呢，要很長一段時間，你才會跟這個感覺共處。」例如對過早失去安穩家園失去未來的香港年輕人的同情和悲憤。從花蓮的奇山美景，到深水埗的山旯旮，張經歷過地理上和社會上的地震，以文字示範如何在黑暗中成為光本身。（獨眼貓）

