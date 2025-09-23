【家庭plus．生活停看聽】別把我叫老了

圖／達志影像

文／蕭福松

「稱呼」是建立人際關係的第一步，也是良好溝通的開始。得體適當的稱呼，讓人感覺受尊重，自然容易拉近距離；不適當的稱呼，不僅讓人不舒服，也會把人際推得更遠。

公園裡，一群大學生正準備合影，一位女士剛好經過，一名男同學跑過去禮貌地說：「姊姊，可以請您幫我們拍照嗎？」突來的一聲「姊姊」，讓女士心花怒放，高興地幫他們拍照。

一個男士買好便當要結帳，開口問：「小姐，這樣多少錢？」五十開外長得福態的老闆娘驚喜道：「哇！很久沒有人叫我小姐耶！青菜啦！五十就好。」說完還夾了顆滷蛋說：「這蛋送你。」

後邊等結帳的一群工人起鬨：「叫小姐就送滷蛋，我們也要叫妳小姐。」老闆娘笑回：「來不及啦！誰教你們平常不叫。」

一聲「姊姊」，讓女士頓感年輕好幾歲，高興了一下午；一聲「小姐」，讓老闆娘芳心大喜，也讓店裡充滿歡笑聲。老一輩常說「逢人減歲，遇物加價」，就是把對方的年齡說年輕些，把其購買物品的價格說高些，讓對方開心、覺得物超所值。這不是虛偽欺騙，而是口吐芬芳，帶給人信心和快樂，能增進好人緣。

稱呼講究、禮貌得體，不相稱或「過度禮貌」的尊稱，有時反易招來白眼。稱呼人阿公、阿嬤、伯伯、阿姨，雖是「尊稱」，但別忘了，現在人都不希望被叫「老」。因此，面對不相識的陌生人，稱呼時就要斟酌，以免弄巧成拙。

一名男士陪老婆逛百貨公司，走累了在休息區座椅休息。正閉目養神，聽到有媽媽對女兒說：「去，坐那個阿公旁邊。」他張開眼，年輕媽媽站在眼前，小女孩邊看著他邊爬上椅子。他心想：「旁邊沒有人，莫非是指我，但我有那麼老嗎？」不禁脫口說：「我還沒當阿公，叫伯伯就好。」年輕媽媽只是笑笑，不置可否。

和老婆會合後，他提到被叫「阿公」的糗事，老婆笑說：「那算什麼？有次我到市場買菜，第一攤小女生看到我喊：『阿桑，買菜嗎？』我聽了不爽，不買；第二攤年輕菜販喊：『阿姨，我這裡菜很漂亮。』也不理會；第三攤阿嬤就世故多了，大聲喊：『妹妹，很久沒看妳來買菜喔！』結果，所有菜都在她那兒買了。」

老公笑說：「叫阿桑、阿姨不買，叫妹妹就全買，現實啊！」老婆不服氣回：「你還不是一樣，被叫阿公就不舒服。」老公回：「雖然不年輕了，但被叫阿公總是怪怪的，何況我還沒領老人卡呢！」

稱呼是小事，但最怕「用詞不當」，讓人尷尬、覺得不受尊重。若能在考量對方輩分、身分、地位同時，也顧及對方心情感受，則親暱友善的「減歲」稱呼，不僅能贏得好感，更可促進人際關係。

