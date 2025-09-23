自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．香草隨食札記】聖約翰草 具神聖意涵

2025/09/23 05:30

台灣也能找到與聖約翰草相似的近緣植物──金絲桃。台灣也能找到與聖約翰草相似的近緣植物──金絲桃。

文、圖／蔡以倫

聖約翰草在西方草藥領域，它幾乎享有神一般地位。聖約翰草在西方草藥領域，它幾乎享有神一般地位。

聽過「聖約翰草」（St. John’s Wort，又稱貫葉連翹）嗎？在西方草藥領域，它幾乎享有神一般地位。這種溫帶植物，在台灣並不常見。許多資料記載，它能幫助紓緩情緒，外用則可減輕關節不適。前些日子，我在北海道小樽藝術村花圃裡，意外與它相遇。夏日陽光下一抹亮黃，令我驚喜難忘。

聖約翰草名號源於歐洲仲夏傳統。人們在仲夏節（後來被基督教化為6月24日的聖約翰節）採摘它的花與花蕾，相信此時有最強療效與神力。如同國人在端午節懸掛艾草菖蒲，歐洲人在聖約翰節在門口懸掛聖約翰草，以驅逐惡靈，守護人畜免於疾病災禍。帶有神聖意涵的植物，自古便與保護與療癒緊密相連。

歷史上，聖約翰草的使用可追溯至公元一世紀。時至今日，西方藥草學家仍延續著古老智慧──將花朵浸泡於橄欖油中，油液會逐漸染成鮮紅色，成為推拿按摩良方，用以紓緩關節不適與肌肉痠痛。從古典時代到現代，這株植物始終展現著跨世紀的療癒力量。

如今，在西方藥妝店也能見到以聖約翰草為名的藥品。歐盟甚至批准做為輕度至中度憂鬱症的常用方。需注意的是，不可同時服用其他抗憂鬱藥物（如百憂解），以免產生藥效加乘。

有趣的是，台灣也能找到與聖約翰草相似的近緣植物──金絲桃。不同於聖約翰草顯赫的藥用傳統，金絲桃多做為庭園景觀栽植。但那金黃燦爛的花形，卻與聖約翰草如出一轍，讓人忍不住聯想之間的血脈關聯。

無論是在北海道，還是在台灣庭園，植物都以各自方式展現著自然的力量。它們提醒我們：植物的價值，不僅在於療癒身心，更在於陪伴日常，帶來驚喜與啟發。（作者為淡水香草街屋主人）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應