【家庭plus．香草隨食札記】聖約翰草 具神聖意涵

台灣也能找到與聖約翰草相似的近緣植物──金絲桃。

文、圖／蔡以倫

聖約翰草在西方草藥領域，它幾乎享有神一般地位。

聽過「聖約翰草」（St. John’s Wort，又稱貫葉連翹）嗎？在西方草藥領域，它幾乎享有神一般地位。這種溫帶植物，在台灣並不常見。許多資料記載，它能幫助紓緩情緒，外用則可減輕關節不適。前些日子，我在北海道小樽藝術村花圃裡，意外與它相遇。夏日陽光下一抹亮黃，令我驚喜難忘。

聖約翰草名號源於歐洲仲夏傳統。人們在仲夏節（後來被基督教化為6月24日的聖約翰節）採摘它的花與花蕾，相信此時有最強療效與神力。如同國人在端午節懸掛艾草菖蒲，歐洲人在聖約翰節在門口懸掛聖約翰草，以驅逐惡靈，守護人畜免於疾病災禍。帶有神聖意涵的植物，自古便與保護與療癒緊密相連。

歷史上，聖約翰草的使用可追溯至公元一世紀。時至今日，西方藥草學家仍延續著古老智慧──將花朵浸泡於橄欖油中，油液會逐漸染成鮮紅色，成為推拿按摩良方，用以紓緩關節不適與肌肉痠痛。從古典時代到現代，這株植物始終展現著跨世紀的療癒力量。

如今，在西方藥妝店也能見到以聖約翰草為名的藥品。歐盟甚至批准做為輕度至中度憂鬱症的常用方。需注意的是，不可同時服用其他抗憂鬱藥物（如百憂解），以免產生藥效加乘。

有趣的是，台灣也能找到與聖約翰草相似的近緣植物──金絲桃。不同於聖約翰草顯赫的藥用傳統，金絲桃多做為庭園景觀栽植。但那金黃燦爛的花形，卻與聖約翰草如出一轍，讓人忍不住聯想之間的血脈關聯。

無論是在北海道，還是在台灣庭園，植物都以各自方式展現著自然的力量。它們提醒我們：植物的價值，不僅在於療癒身心，更在於陪伴日常，帶來驚喜與啟發。（作者為淡水香草街屋主人）

