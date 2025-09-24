自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】尼可洛．莫雷羅率維也納少年合唱團舒伯特團 10月訪台巡演

2025/09/24 05:30

被譽為「奧地利國寶」的維也納少年合唱團，將於10月訪台巡演。（© Lukas Beck，傳大藝術提供）被譽為「奧地利國寶」的維也納少年合唱團，將於10月訪台巡演。（© Lukas Beck，傳大藝術提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕維也納少年合唱團每年訪台巡演，幾乎已成為樂迷固定的朝聖活動。主辦傳大藝術昨（23）日宣布，今年將由義大利籍指揮尼可洛．莫雷羅（Niccolò Morello）率領舒伯特團來台演出，預計自10月18日起，巡迴高雄、台北、新竹、台中等地。

維也納少年合唱團創立於1498年，由9至14歲男童組成，原隸屬於宮廷，只為皇家獻唱，1918年之後才對公眾演出。從創立至今，維也納少年合唱團每週日都會和維也納愛樂以及維也納國立歌劇院的團員一起在皇家大教堂演出，也曾多次受邀參加「維也納新年音樂會」，與維也納愛樂同台演出。

超過500年悠久的歷史與傳承，使維也納少年合唱團成為全球最著名的合唱團，招牌的水手服更成為許多愛樂者童年的共同記憶。奧國政府在1960年代將奧地利國徽頒給維也納少年合唱團做為團徽，象徵至高無上的榮耀；其歌唱傳統也於2017年被聯合國教科文組織（UNESCO）列為奧地利非物質文化遺產，被譽為奧地利國寶。

史上還有許多著名音樂家年幼時都曾經是維也納少年合唱團團員，如海頓與舒伯特。目前維也納少年合唱團便以4位奧地利音樂家為名，分成海頓團、莫札特團、舒伯特團與布魯克納團，輪流至世界各地巡迴演出。

此次輪到舒伯特團訪台，將演唱的曲目十分多元，包括史特勞斯的華爾茲及波卡舞曲、世界名曲、聖歌、奧地利民謠等。照例也會特別準備了台灣歌曲要獻給本地的愛樂者。10月18日在高雄衛武營音樂廳、21日在台北國家音樂廳、22日在新竹市演藝廳、23日在台中市中山堂演出，詳詢Opentix。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應