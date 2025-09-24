【藝術文化】南美館「靈魂的聲紋」台南廟埕演出 探索古老儀式音樂

渥美幸裕（右1）致力將日本傳統音樂賦予現代表達形式，傳遞至世界各地。

〔記者凌美雪／台北報導〕台南市美術館推出一項跨國音樂計畫「靈魂的聲紋」，邀請日本吉他大師、邦樂2.0計畫主持人渥美幸裕（Yukihiro Atsumi），與台灣在地音樂家黃俊利、鍾玉鳳，將在台灣首廟天壇與台灣府城隍廟演出。

南美館表示，「靈魂的聲紋」概念源於對古老儀式音樂的觀察與反思，從世界各地的儀典與民謠出發，強調其中所蘊含的普世情感與隱形能量，這些聲音超越文化與國界，不僅成為靈魂的慰藉，也形成在世界與宇宙中可辨識的印記。

來自日本的渥美幸裕，自18歲起在東京展開音樂生涯，致力於「邦樂2.0」計畫，將擁有逾千年歷史的日本傳統音樂用吉他重新編曲，以現代表達形式傳遞至世界各地。在此次「靈魂的聲紋」中，他將以跨文化視角觀察台南府城的古樂脈絡，並在廟埕演出，呈現神聖古老儀式與現代吉他聲響交織的音樂現場。

渥美幸裕還將分別與台灣的琵琶演奏家鍾玉鳳以及南管雅樂推廣者黃俊利，以不同組合同台演出。這項由美術館策畫、在廟埕廣場演出的音樂會，呈現古典與現代、東方與西方、傳統與創新的文化碰撞，和新奇視聽體驗。9月27日晚間在台南市台灣首廟天壇（天公廟）、29日晚間在台南市台灣府城隍廟演出。

