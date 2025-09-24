【藝術文化】紅點設計獎巡迴特展登場 細賞177件台灣獲獎作品

展覽「榮耀」為核心概念，帶領觀眾感受台灣當代設計的魅力。（TDRI提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由Red Dot GmbH & Co. KG與經濟部產業發展署共同主辦、台灣設計研究院（TDRI）執行、享向設計策展的「紅點設計獎巡迴特展—台灣當代設計」，自即日起至11月16日於松山文創園區台灣設計館展出。展覽以紅點設計獎核心使命「In search of good design and creativity」為基礎，精選年度台灣獲獎作品，共展出實體46件、數位131件，總計177件，涵蓋產品設計、品牌傳達與設計概念等領域，展現台灣設計的創新能量與產業實力。

本屆展覽以「榮耀」為核心概念，透過展場動線與視覺語言，帶領觀眾感受設計師獲獎時的榮耀瞬間與創新突破。作品類型跨越電腦零組件、家居設備、工業製程與數位科技，體現台灣設計如何以多元視野回應全球市場與文化需求，同時深化設計與生活之間的對話。

展覽中特別規畫「紅點設計獎：設計軌跡」單元，回顧紅點自1950年代以來建立的國際設計評選機制。展間劃分為3大區域，分別對應產品設計（Product Design）、品牌與傳播設計（Brands & Communication Design）、設計概念（Design Concept）3大競賽核心，實踐「一個願景：推動優秀設計與創造力」。透過此策展架構，觀眾不僅能理解紅點如何塑造全球設計典範，也能看見台灣設計師在不同領域持續獲得國際肯定。

展覽亮點作品包括威剛科技LANCER CUDIMM RGB DDR5電競記憶體、華碩ASUS Zenbook A14筆記型電腦，以及台灣國際航電全方位戶外進階GPS智慧腕錶等，分別展現電競美學、行動科技與智慧穿戴的創新成果，呈現台灣在國際設計舞台上的多面向實力。

台灣設計研究院表示，「紅點設計獎巡迴特展—台灣當代設計」不僅是一場設計展覽，更是一座連結台灣與國際的橋梁，透過展出作品，觀眾可看見設計在日常生活中發揮的力量，並理解其在產業創新與文化推進中的角色。

