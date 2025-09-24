限制級
【自由副刊】 陳牧宏／花瓶在花瓶的位置 － 憶J
◎陳牧宏
．
“Everything / In its right place / …… / There are two colours in my head”
―― Thomas Edward Yorke
．
1
．
（山路起點
在兩顆月亮之間）
．
石頭睡得深沉
藜花醒來
是我踉蹌過驚擾�們？
．
活著與死著
是波蘭文英譯詩選
的左半頁右半頁
w drogę和on the way
．
心跳的盡頭
三十七歲
在泥壤裡太陽底下
．
（櫻樹有瘦軀幹，
夢有利爪，刺進我，抓傷我，
留下一短截靈魂）
．
2
．
詩如此強壯
在另一個世界依舊承受
．
時間是第二行
最後數過來
第三個字，希望惆悵之間
．
寫像什麼
讀或許不那麼像
詩自然像芍藥
．
花瓶在花瓶的位置
雨在河流的位置
月亮掛在冥王星的位置
他在塔閣裡
．
（你問阿德勒生命
意味什麼？）
．
靈魂稠得像霧
觀音山遮遮掩掩
橋斷斷續續
．
3
．
有些字裡面沒有和平
歧視，智人，槍
潛意識，飢餓，病毒，我
它們必須戰鬥
像心臟跳舞
．
詩到現在才寫出來
雨終於停了
．
身體裡的彩虹
六種顏色：紅橙黃綠藍紫。
．
車窗像眼淚透明
電塔，木瓜溪，廢棄教堂，吊橋
眼翳的霧嵐
．
夕陽的最後一口菸
短也悠長
我踩熄天空。烏鴉嘎然飛走
蟑螂窸窣竄出來
．
註：《自卑與超越：生命對你意味著什麼》，Alfred Adler著，曹晚紅譯。
