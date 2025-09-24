【自由副刊】 陳牧宏／花瓶在花瓶的位置 － 憶J

◎陳牧宏

◎陳牧宏

．

“Everything / In its right place / …… / There are two colours in my head”

―― Thomas Edward Yorke

．

1

．

（山路起點

在兩顆月亮之間）

．

石頭睡得深沉

藜花醒來

是我踉蹌過驚擾�們？

．

活著與死著

是波蘭文英譯詩選

的左半頁右半頁

w drogę和on the way

．

心跳的盡頭

三十七歲

在泥壤裡太陽底下

．

（櫻樹有瘦軀幹，

夢有利爪，刺進我，抓傷我，

留下一短截靈魂）

．

2

．

詩如此強壯

在另一個世界依舊承受

．

時間是第二行

最後數過來

第三個字，希望惆悵之間

．

寫像什麼

讀或許不那麼像

詩自然像芍藥

．

花瓶在花瓶的位置

雨在河流的位置

月亮掛在冥王星的位置

他在塔閣裡

．

（你問阿德勒生命

意味什麼？）

．

靈魂稠得像霧

觀音山遮遮掩掩

橋斷斷續續

．

3

．

有些字裡面沒有和平

歧視，智人，槍

潛意識，飢餓，病毒，我

它們必須戰鬥

像心臟跳舞

．

詩到現在才寫出來

雨終於停了

．

身體裡的彩虹

六種顏色：紅橙黃綠藍紫。

．

車窗像眼淚透明

電塔，木瓜溪，廢棄教堂，吊橋

眼翳的霧嵐

．

夕陽的最後一口菸

短也悠長

我踩熄天空。烏鴉嘎然飛走

蟑螂窸窣竄出來

．

註：《自卑與超越：生命對你意味著什麼》，Alfred Adler著，曹晚紅譯。

