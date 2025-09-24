【家庭plus．生活停看聽】至親背叛 設停損

圖／達志影像

人若遭親信背叛，起初會難以置信。「怎麼會呢？他是我最信任的枕邊人。」「不可能吧？我們是從小一起包尿布長大的。」「我的家人怎麼可能會陷害我？」被外人欺詐，頂多怪自己識人不明，但遭「自己人」背信忘義，通常是重傷，因為你根本毫無防備。

在我的人生中，這種事發生過兩次，且兩次都是在我自恃閱人無數、善辨世事的年紀。一次是感情背叛加上財務陷害，一次是被一齣編造的溫暖親情劇糊弄而遭人拉去「救急」。幸好，我在尚可止損時就驚醒，立刻不顧數十年情面，嚴肅處理，狠下心不受情勒，將損害降到最低。

事後深自反省，理解到自己這輩子最大的弱點，就是那自以為是的重情重義、信任自己人。然而，若要因此而改變個性，變成處處防備至親，也很難做到。反覆思索，終於悟出一個簡單的道理，就是承認一個事實：「萬事萬物都會變，人也是。」

可能變好，就可能變壞，甚至無所謂價值判斷下的好與壞，更多是每一個體在面對當下的環境時，所做的某種取捨。

剛開始要承擔這個事實的確不易。試想，現在跟你同甘共苦、生死相許的人，或有一天會互不相干，好友可能反目，親子可能恩斷，手足可能情絕，最信任的人可能聯合他人來設計你，這教人如何接受。

但是，一旦坦然接受這種可能性，人與人的關係反而輕鬆了起來。當你全心全意對一個人好時，完全是出自個人的意願，在此同時，也對人際無常了然於心。若終其一生，此人皆不負於你，那很好；若有一天關係產生變化，那也是世態。重要的是到那時候，要拔腿就跑，別被過往的劇情綁住，而失去保護自我的警覺。

有此認知後，我更能無畏無懼地善待身邊的人。可能值得，可能未必，但那都不重要了，因為不會有過多的期待，也不會有超乎能力所及的付出。給彼此保留一點可變、可不變的空間，相處起來更愜意輕鬆，就算有人辜負了此等善待，雖不盡人意，也不至於一敗塗地。

友情如此，親情如此，互許至死不渝的愛情更如是。

